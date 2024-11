Český nanosatelit s Hurvínkem na palubě shoří v atmosféře. Vinou Slunce

Vesmírný prostor je nehostinné místo, o čemž se nově přesvědčili i provozovatelé mise Planetum-1. Ti vyslali ke konci května 2022 svůj cubesat na oběžnou dráhu s cílem provozovat jej jako vzdělávací projekt, kterému vytvořili samostatnou stránku. Řídicí centrum je přímo v prostorách Planetária Praha, které nyní prochází rekonstrukcí.

Nanosatelity typu cubesat jsou krychlová zařízení o straně deset centimetrů s hmotností do dvou kilogramů, která se někdy mohou štosovat na sebe či skládat do větších objemů. Družice Planetum-1 je cubesat formátu 1U, takže obsahuje jedinou kostku.

Po vypuštění ve výšce kolem 550 km se zdálo, že by mohla družice na oběžné dráze vydržet zhruba 10 let. Posléze se objevily problémy s komunikací a nyní přišla další smutná zpráva. Jan Spratek z pražského planetária v ní říká, že podle aktuálních simulací by měla Planetum-1 ukončit svou misi v noci z pátku na sobotu v atmosféře, kde shoří.

Dle poslední simulace by v pátek večer (29. 11.) měla naše družice typu cubesat vstoupit do nejhustějších vrstev atmosféry, kde bude kvůli vysokému tření okolní atmosféry vystavena teplotám mezi 1500 a 3000 °C.



(Vývoj výšky za celé období na oběžné dráze👇🏻) https://t.co/s5mCG0OUMH oblíbit odpovědět

Podle něj vysoké teploty nevydrží ani jediný „pasažér“ na palubě, kterým je asi dvoucentimetrová skleněná postavička Hurvínka.

Jeden z prototypů skleněného Hurvínka

„Zvýšená aktivita Slunce posledních měsíců a let, kterou mohl téměř každý z nás zaznamenat pozorováním polárních září i z našich zeměpisných šířek, však způsobila ‚nabobtnání‘ zemské atmosféry, která začala družici významněji brzdit. To znamená rychlé ztráty výšky,“ vysvětluje důvod rychlé ztráty výšky nanosatelitu ve vláknu na síti X Jan Spratek.

Planetum-1 pomohlo i týmu českých studentů uspět v mezinárodní soutěži, která byla vyhodnocena v americkém Houstonu. Na základě toho pak vznikla studentská družice LASARsat, která by se měla do konce roku vydat do kosmu.

Za Planetum-1 stojí organizace Planetum, která sdružuje Planetárium Praha, hvězdárnu Ďáblice a Štefánikovu hvězdárnu. Malá družice vznikala a byla testována ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLU) a v českém startupu Spacemanic.

Planetum-1 obsahuje 2 palubní počítače

2 vysílačky

2 kamery

orientační systém

10 solárních panelů

zdroj napájení

výklopný magnetometr

2 antény

6 sledovačů Slunce

18 teplotních čidel

Hurvínka Zdroj: Planetum.cz

Je to nejlépe prostorově orientovaný 1U satelit na světě, který umožňoval díky aktivnímu systému orientace natáčení nastavení kamery s přesností lepší než 1,5 stupně. Vedle snímání povrchu Země nanosatelit komunikoval s řídicím střediskem prostřednictvím radiového signálu na radioamatérských frekvencích. Toto vysílání tak mohl zachytit kdokoli s patřičnou výbavou.

„Družice je rovněž vybavena zařízením na měření magnetického pole Země. Magnetometr je na výklopném rameni,“ upozorňovali již dříve odborníci z Planeta. Toto rameno se mělo po vypuštění družice uvolnilo tak, aby bylo měření co nejméně ovlivňováno elektromagnetickým šumem palubních přístrojů. Senzory na palubě tak umožnily měření základních fyzikálních parametrů blízkého kosmického prostředí.