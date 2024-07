Pečárka zápašná, známá též jako žampion zápašný, je houba, která v těchto dnech zaplavuje nejen různá travnatá a lesní stanoviště, ale i mykologické poradny. Je to jedna z našich nejhojnějších bílých pečárek, často vyrůstá ve velkém množství, a tak provokuje ke sběru. Jedná se však o jedovatou houbu, což houbařům, kteří by do košíku rádi přidali např. jedlou pečárku ovčí nebo polní, komplikuje život.

