170 sekund po startu: Příběh nové Muskovy rakety

Systém Starship je nejsilnější současný raketový nosič. Má netradiční koncepci. Skládá se ze dvou stupňů. První, spodní, označuje SpaceX jako Super Heavy (“Super těžký“) booster. Na výšku měří 69 metrů. Druhý, vrchní, stupeň je vlastní kosmická loď Starship. Na výšku má 50 metrů. Kompletní sestava tak měří 119 metrů.

Klíčový prvek dopravního systému tvoří motor označovaný jako Raptor. Pracuje s kapalným metanem a kyslíkem. Má zhruba desetinásobnější tah než motor používaný v Boeingu 747. Booster obsahuje Raptorů 33. Ve srovnání s legendárním nosičem Saturn V, který dopravil lidi na Měsíc, je jeho celkový tah více než dvojnásobný.

Motory Raptor jsou v základně prvního stupně uspořádané ve tří soustředných kruzích po třech, deseti a dvaceti. Druhý stupeň, vlastní kosmická loď Starship, má tři standardní motory Raptor a tři upravené pro práci ve vakuu.

Motory prvního stupně mají po startu hořet dvě minuty a 50 sekund. Pak se oddělí. Booster následně dopadne do vod Mexického zálivu. V budoucnu by první stupeň měl být vícenásobně použitelný a bezpečně přistávat kolmo k zemi do speciálních chňapek.

Stejným způsobem by měl dosedat i druhý stupeň systému. V jeho případě dojde na konci plánovaného testu i k přistávacímu zážehu. Má ale rovněž dopadnout do moře, konkrétně poblíž havajského ostrova Kauai. Celý let bude trvat asi 90 minut.

Právě ve znovupoužitelnosti má spočívat jedna ze dvou hlavních výhod dopravního systému Starship. Podle výrobce umožní srazit cenu za jeden start na pouhé dva miliony dolarů. Druhá výhoda Starshipu je nosnost. Poradí si s více než sto tunami nákladu. S modifikovanou verzí prvního stupně se počítá při dopravě lidí mezi povrchem a orbitou Měsíce v rámci amerického programu Artemis.