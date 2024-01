Do nového roku s novým pohlavím. Koráli ho musí přepínat pravidelně, jinak zůstanou na ocet

Vzhledem k jejich přisedlému životnímu stylu je to problém. Nemohou vyrazit někam do klubu, aby se seznámili. Tinder ani jiné podobné nástroje taky nepoužívají. Zbývá jim vypustit svoje vajíčka nebo spermie jen tak do moře.

Když se jim povede najít protějšek, vytvoří pohyblivou larvu. Říká se jí planula. Nějakou dobu se volně vznáší ve vodě. Pokud najde vhodné místo, usadí se na něm a vyroste z ní nový útes.

Při vypouštění pohlavních buněk do vody hrozí značné plýtvání materiálem. Koráli se ho proto snaží zefektivnit. Většinou se pouští do rozmnožování synchronizovaně. Jako signál, že nadešel správný čas, mohou používat třeba úplněk. Ani to ale nemusí vždycky vyjít.