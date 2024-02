Jak na zpronevěru? Svěřme převody peněz strojům, nemají je za co utratit a nepodléhají pokušení

Podle článku kolegy Martina Shabua si podezřelých pohybů na účtech zmíněné právničky všiml několik let před provalením celé věci Finanční analytický úřad, lidově cifršpióni. Varovala před nimi také policie. Paní advokátku kontrolovala i profesní komora. Nenašla však pochybení.

Podobných případů už se v minulosti vynořilo víc. Rekord pravděpodobně drží zlínský advokát Milan Holomek. Zpronevěřil přibližně čtvrt miliardy. Krajský soud ho poslal na devět let do vězení. Jeho klientům to ale nepomohlo.