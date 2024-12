Mistři světa v excelenci? Ve vědě nám chybí pokora a dostatek profesionality, říká profesor Strakoš

Je tomu takřka deset let, kdy vyšel rozhovor s matematikem Zdeňkem Strakošem o smyslu Evropské výzkumné rady (ERC) a jejích štědrých grantů pro hraniční, převratný výzkum. Profesor Strakoš, jenž byl členem a předsedou hodnoticího panelu ERC v informatice, použil příměr z knihy Citadela (1948) od Antoina de Saint-Exupéryho. Panovník Citadely uvažuje o jediném pravém Geometrovi, jenž posouvá vědění, a o tisících vykladačů, kteří mu nejsou rovni, ale jsou velmi užiteční, neboť bez nich by dílo nevzniklo.

A ve vědě je to podobně. „Věda je hierarchická záležitost. Někdo musí jít napřed – a vést ostatní,“ říká profesor Strakoš z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Výjimečné vědce, kteří byli k vědě povoláni s vnitřní nutností sloužit rozvoji poznání, doplňuje mnoho pracovníků vědy ve smyslu zaměstnání. Právě granty ERC se staly značkou nejvyšší kvality; v řadě úrovní – startovní, konsolidační či pokročilé – naznačují, které vědkyně a vědci se vymykají praxím „jak se to dělá“ a mají potenciál ukázat nové směry i otevřít celé nové disciplíny.

Mohou se zařadit mezi ty Geometry, jež je dobré následovat. Od roku 2007, kdy ERC vznikla, do Česka doputovalo devět desítek grantů, ale jako země stále zaostáváme za počty, které získávají Nizozemci či Rakušané. „Potenciál vynikajících talentů nepochybně máme, ale neumíme jej využívat... Jak říkají Werich i Cimrman, nesmím ani naznačovat, ale třeba se brzy dočkáme dobrých zpráv. Snažím se vidět věci tak, jak jsou, jsem ovšem optimista,“ říká profesor Strakoš.

Lidovky.cz: Systém podpory ERC už běží téměř patnáct let. Jak se to propsalo do vědy v Česku? Proměnilo to nějak zdejší prostředí? Anebo snad ne?

Právě. My jsme s tolik potřebnými změnami pořád na začátku. Proč, to je záhada, kterou se celou dobu zabývám. Na jedné straně mám obrovskou radost z množství kvalitních kolegyň a kolegů všech generací; opravdu se cítím obdarován, že jsem při podpoře žádostí o granty ERC mohl poznat tolik vynikajících lidí – a to po odborné i po lidské stránce. Na druhou stranu mne neustále udivuje, že takové osobnosti a úspěšní žadatelé u nás jsou... Navzdory prostředí, které se mnohdy na velmi úspěšný program kouká spatra anebo jej ignoruje.