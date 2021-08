Vědci ‚hackli’ komáří DNA. Chtějí tak vyhubit druhy přenášející malárii

Podle statistik Světové zdravotnické organizace onemocnělo v roce 2019 na celém světě malárií asi 229 milionů lidí, přičemž plných 94 procent z nich žilo v Africe. V témže roce si malárie vyžádala 409 000 obětí na životech, z čehož dvě třetiny tvoří děti ve věku do pěti let. Navzdory velkému úsilí zdravotníků se nedaří zajistit dostatek moskytiér, které by uchránily obyvatele rizikových oblastí před komáry přenášejícími cizopasné prvoky zimničky. Plošné hubení komárů vázne na nedostatku insekticidů a narůstající rezistenci hmyzu.