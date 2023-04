Ryby poznají fake news. Vodní živočichové si vyhodnocují falešný poplach, zjistili vědci

Život ve zvířecím společenstvu s sebou nese celou řadu výhod. Nesporným přínosem je vyšší bezpečnost, protože ve skupině je větší šance, že si někdo všimne blížícího se nebezpečí. Už samotný fakt, že se někteří členové společenstva dávají na útěk, působí jako důrazné varování a ostatním může zachránit život. Někdy zvířata vydávají speciální varovné signály, kterými ostatní na blížící se riziko upozorňují.

V kolonii surikat stojí několik zvířat na stráži. Na vyvýšeném místě se vztyčí na zadních nohách a v této pozici obhlížejí okolí. Pokud zahlédnou dravého ptáka, hada nebo šelmu, ozvou se varovným „výkřikem“. O nebezpečí se tak dozvědí i surikaty, které naplno zaměstnává hledání potravy a které by nepřítel nejspíš zaskočil. Varovaní členové kolonie se dostanou včas do bezpečí svých nor.

Systém kolektivní obrany však má i svou odvrácenou tvář a tu představují falešné signály, jakési zvířecí fake news. Ty mohou vzniknout omylem, když některý z členů zvířecího společenstva špatně vyhodnotí neškodné dění jako hrozbu. Výjimkou ale nejsou ani situace, kdy zvířata vyvolají planý poplach zcela záměrně.