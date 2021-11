Před sto lety se během krátkého polárního léta barvily vody při pobřeží Antarktidy do ruda masou drobných korýšů krunýřovek označovaných také jako krill. Velryby sem připlouvaly v obrovských počtech, aby na krillu hodovaly. To všechno je minulost. Ve 20. století bylo jen u Antarktidy pobito na milion velryb, a ty se tak ocitly na pokraji vyhubení. Krill zbarvil antarktické vody do ruda naposledy před čtyřiceti lety.