Je to pořád stejná skvrna? Velká bouře na Jupiteru zřejmě před 300 let zanikla a pak se vytvořila znovu

Snímek Jupiteru ve viditelném světle pořízený Hubbleovým vesmírným teleskopem NASA 27. června 2019. foto: NASA, ESA, and A. Simon (NASA Goddard)

Největší, nejstarší a nejslavnější bouře ve Sluneční soustavě možná není tak stará, jak si astronomové mysleli. Poslední dobou se zmenšuje a za pár dekád by mohla zcela zmizet – a nestalo by se to poprvé.