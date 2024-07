Jak bude vypadat česká „mimozemská“ mise? Budoucí druhý Čech ve vesmíru Aleš Svoboda popisuje, co ho čeká

Lidovky.cz: Máte už představu, jak by měl český let vypadat?

Mělo by jít o kratší pobyt na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), řádově je řeč třeba o dvou týdnech, což je taková standardní doba v podobných případech.

Nedávno proběhla mise Axiom 3, které se účastnil můj švédský kolega, pilot gripenu Marcus Wandt. Taky byla naplánovaná přibližně na dva týdny. Teď se připravuje mise Axiom 4, v níž má letět i astronaut z Polska. A pokud vím, má trvat taky zhruba stejně.

Pro délku letu jsou stěžejní experimentální projekty, které se dělají na ISS. Mají několik zaměření – některé jsou technologické, některé čistě vědecké. Další jsou na podporu vzdělávání a školství se zapojením žáků, studentů a učitelů na základních a středních školách.

Lidovky.cz: Jak by mohly vypadat v českém případě?

Ministerstvo dopravy, které v Česku spravuje agendu kosmického programu, vydalo na začátku roku výzvu k návrhům experimentů na ISS. Sešlo se jich šedesát.

V podstatě to bylo jakési první kolo nebo průzkum, jaký zájem a potenciál tady je. A dopadlo poměrně úspěšně. V Polsku, jež bylo v kosmickém programu trošku rychlejší, loni udělali stejnou výzvu a sešlo se přibližně stejné množství návrhů jako u nás.

Polsko je však čtyřikrát větší země, takže je tam čtyřikrát více firem, čtyřikrát více výzkumných aktivit a tak dále. V absolutních číslech jsme tedy minimálně na stejné úrovni jako větší státy. V relativních číslech jsme na tom dokonce lépe.

Lidovky.cz: Četl jste nějaké návrhy? Je v nich něco, co vás zaujalo?