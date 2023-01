Pac-Man v rybníku. Vědci zjistili, že viry nejsou jen predátoři, ale i potrava

Za spořádaného ducha má hráč body navíc. Hra vznikla na konci sedmdesátých let minulého století. Dnes působí jako hříčka, jejíž zdrojový kód napsal někdo doma v garáži. Hobby programátoři vyrábí pro zábavu její klony.

V době svého vzniku měl Pac-Man k jednoduché hříčce daleko. Šlo o produkt pečlivé marketingové úvahy. Pac-Mana naprogramoval devítičlenný tým vedený Japoncem Toruem Iwatanim. Záměrem bylo vytvořit hru, která bude kromě mužů bavit i ženy. Dobové videohry se vesměs týkaly válčení nebo sportu. Ani o jedno se ženy moc nestaraly.

Iwatani uvažoval, co by je mohlo zaujmout. Došel k závěru, že ženy nejvíc ze všeho zajímá jídlo. Proto vymyslel hru o chodící kouli, která spořádá, na co přijde. Z Pac-Mana se stal hit. Minulý měsíc vyšlo najevo, že má obdobu v živé přírodě.