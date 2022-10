Nedokážete zaplatit dětem kroužky? Přinášíme rady, kam se obrátit s žádostí o finanční pomoc

„Bohužel i nás se aktuální stav velmi dotýká,“ říká Jakub Reindl, předseda sdružení Kroužky, které celorepublikově zprostředkovává široké spektrum dětských aktivit. „Rostou náklady na mzdy i na pomůcky,“ vypočítává.

„Nejvíce však zdražil nájem prostor v jednotlivých školách. Na některých místech vzrostl meziročně i o více než sto procent! Také my pak musíme tyto rostoucí náklady promítnout do cen kroužků. Průměrně se oproti loňskému roku jedná o patnáctiprocentní nárůst,“ vysvětluje Jakub Reindl a dodává, že výše ceny se ale hodně odvíjí od místa – někde zůstala plus minus podobná a podařilo se ji udržet, jinde vzrostla i o třicet procent.

Pomoci může město

Zdražování se do velké míry vyhnuli například v Domě dětí a mládeže Prahy 6. Většinu kurzů pořádají ve vlastních prostorách, nemusí proto platit za nájmy. „Často u nás učí vysokoškolští studenti,“ objasňuje vedoucí sportovní sekce Matěj Hejda, proč u nich ceny až tolik nerostou. Jedním dechem však dodává, že ani takový student už dnes nebude vyučovat za 140 korun na hodinu, jako tomu bylo dříve.