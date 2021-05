Změny v přijímačkách 2021. Jak budou probíhat, na co se připravit, kdy se nechat testovat?

Přijímací zkoušky na střední školy už doslova klepou na dveře. Ministerstvo školství letos jejich konání stanovilo na 3. a 4. května pro čtyřleté obory, pro víceletá gymnázia pak na 5. a 6. května. Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pro uchazeče, kteří se řediteli školy řádně omluví, pak vypsalo na 2. a 3. června.

S ohledem na současnou výjimečnou situaci a s ní spojené ztížené podmínky přípravy mají studenti stejně jako loni delší čas na vyplnění testu z češtiny (70 minut) i matematiky (85 minut). Mohou se hlásit maximálně na dvě školy nebo obory a na rozdíl od minulého roku, kdy měli jen jeden pokus na napsání Cermat testů, letos je opět píšou dvakrát (dokonce i ti, kteří se hlásí jen na jednu školu, nejde-li o víceleté gymnázium). Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nebude zahrnuto do kritérií pro přijetí ke studiu, mohou však být posuzována vysvědčení i z nižších ročníků.



Se státními testy, nebo bez nich

Hlavní změnou je, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda pro tvorbu přijímaček využije jednotnou přijímací zkoušku Cermatu, či zda připraví pouze školní přijímací zkoušku. Pokud se stane, že počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných, bude dokonce moci přijímat uchazeče bez přijímaček. Tuto variantu budou tedy volit školy, o které je ze strany studentů menší zájem. Naopak ty s velkým převisem zájemců budou nuceny vybírat, a tudíž i nějakou formu výběrového testování zvolit. Řada z nich se proto státní Cermat testy chystá využít.

STŘEDNÍ ŠKOLY V ČÍSLECH ■ Ve školním roce 2019/2020 fungovalo v ČR 1284 středních škol (v předchozích letech: 1290, 1308, 1307, 1310, 1331 a 1347 středních škol), vzdělávalo se zde přes 423 tisíc studentů.

■ Obor zakončený maturitou studovalo 78,4 % studentů. Gymnázia a lycea (tj. všeobecné vzdělávání) navštěvovalo 34,4 % studentů. ■ Dívky představují 34,5 % žáků u oborů s výučním listem a 54 % u oborů s maturitou. ■ V minulém školním roce bylo v 1. kole přijímaček podáno cca 219 tisíc přihlášek (oproti 209 tis., 204 tis. a 197 tisícům v předchozích letech). 67,9 % uchazečův 1. kole přijímacího řízení uspělo (v minulých letech: 69,5 %, 71 %, 73,1 %). Zdroj: www.vysokeskoly.com

Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích se ovšem standardnímu průběhu přijímacího řízení nevyhnou (musí počítat s konáním jednotné přijímací zkoušky 5. a 6. května). Letos se jich k 1. řádnému termínu přihlásilo téměř 23 tisíc, k 2. termínu pak více než 17 tisíc.



Do čtyřletých maturitních oborů se k oběma termínům hlásí téměř 61 tisíc uchazečů. Počet deváťáků v posledních letech roste, a proto lze očekávat, že o místa na některých středních školách, zejména na oblíbených gymnáziích a lyceích, bude opět velký boj. Na jiné ale budou mít studenti šanci dostat se i v druhém kole nebo bez přijímaček.

Počítá se vždy lepší výsledek

Ti, co se hlásí na dvě školy či maturitní obory, které budou požadovat jednotnou zkoušku, testy píší dvakrát (v 1. termínu na školu uvedenou na přihlášce jako první a v 2. termínu na školu uvedenou jako druhou). Do výsledku se jim započítá vždy ten lepší výsledek. MŠMT navíc rozhodlo, že letos mohou konat JPZ dvakrát i ti žáci, kteří podali pouze jednu přihlášku do oboru, v němž se JPZ koná (škola jim zašle pozvánku ke zkoušce na oba termíny). Tato výjimka ale neplatí pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích.

Kromě jednotné přijímací zkoušky škola může organizovat ještě i vlastní školní zkoušku, kterou je možné konat v období od 3. do 19. května, a to i distanční formou. Ředitel pro ni určí dva volitelné termíny. (Pokud škola vyžaduje JPZ, školní zkouška je vypsána na stejný den. Pokud se školní přijímací zkouška koná distančně, může ředitel stanovit odlišný termín konání.)

Příprava na poslední chvíli

Přestože se nyní řada věcí mění, obsah přijímaček do maturitních oborů zůstává stejný. Z velké části o něm rozhoduje ministerstvo školství, potažmo Cermat. Ten v rámci JPZ vytváří a vyhodnocuje jednotné didaktické testy z češtiny a matematiky.

Žáci pátých a devátých tříd se na ně letos připravují sami doma. Prezenční přípravné kurzy často vyměnili za jejich online formu. K „tréninku“ mohou mj. využít i testovacího prostředí Cermat, které nese název Přijímačky bez obav a je k dispozici zdarma na webu prijimacky.cermat.cz. Mohou se tam seznámit s testovacím archem a využít i časomíru, aby si vyzkoušeli, jestli by vše zvládli v časovém limitu. Stáhnout si lze i testy z minulých let, a to jak ilustrační, tak z řádných termínů. S vysvětlením některých témat pomohou tzv. průvodci řešením testů, nebo i výuková a instruktážní videa na YouTube kanálu MŠMT. Žáci si své znalosti také mohou ověřit v rámci online přijímaček nanečisto.



Vzhledem k tomu, že na přípravu jim zbývá necelý týden, v tuto chvíli by měli spíše už jen doplňovat znalostní mezery a zkoušet vyplňovat jednotlivé testy. Úlohy, kterým nerozumí, mohou ještě korespondenčně probrat se svými učiteli po mailu či v rámci samotné distanční výuky (většina pedagogů je ochotna pomoci).

Vstup jen s negativním testem

Stejně jako v minulém roce i letos proběhnou přijímačky za zpřísněných hygienických podmínek. Žák nesmí mít příznaky onemocnění covid-19 a vyjma pozvánky musí předložit také negativní výsledek antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky (může se jednat o test provedený školou nebo poskytovatelem zdravotních služeb). Doklad o negativním testu lze nahradit dokladem o laboratorně potvrzeném prodělání covidu-19 nebo certifikátem ministerstva zdravotnictví o tom, že je žák očkován. Teprve po odevzdání těchto dokumentů budou žáci vpuštěni do budovy školy, kde by měli mít nasazený respirátor.

Bez slovníků a kalkulačky

Ve třídách budou žáci rozesazeni samostatně do lavic a dozorující pedagog jim rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh i záznamové archy pro zápis odpovědí. Každý žák by si měl zkontrolovat, jestli je na záznamovém archu správně uvedeno jeho jméno a evidenční číslo. Poté, co všichni uchazeči budou mít svoji zkušební dokumentaci a zadávající učitel přečte pravidla pro konání jednotné zkoušky, začnou studenti řešit úlohy. Na češtinu mají uchazeči letos 70 minut oproti předcovidové hodině a na matematiku 85 minut na rozdíl od předloňských 70 minut.

Pokud ředitel školy nestanoví jinak, v průběhu zkoušky není dovoleno opustit učebnu. Po uplynutí časového limitu učitel vybere vyplněné záznamové archy. Tím pro uchazeče první část zkoušky končí a následuje přestávka před testem z druhého předmětu.



Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovatelná pera), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Vzhledem k opatřením kvůli covidu-19 není vhodné pomůcky zapůjčovat. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u jednotných přijímacích zkoušek zakázané. Na samotné lavici je povoleno mít pouze testový sešit a záznamový arch, již zmíněné pomůcky a eventuálně i pozvánku ke zkoušce. Nikdo nesmí používat mobilní telefon ani jiná zařízení umožňující připojení na internet. Mobily je třeba mít vypnuté a schované v tašce či batohu. Lze mít hodinky pro případné sledování ubíhajícího času, ale tzv. chytré hodinky jsou zakázané.

Rozhodnutí o přijetí? Nejdříve 19. května

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50. Minimální hranice úspěšnosti však není centrálně stanovena. Ředitelé škol si kritéria pro přijetí a způsob hodnocení určují sami.

Celkové hodnocení tak může vyjma výsledku státního testu ovlivnit i prospěch uchazeče za předcházející období, zvládnutí školní zkoušky, pohovor či úspěchy ve vědomostních žákovských soutěžích či olympiádách. To vše ale za podmínky, že výsledek jednotného testu se na celkovém hodnocení uchazeče bude podílet minimálně šedesáti procenty. Body za testy Cermat jsou tedy o něco důležitější než body za školní zkoušku. V případě sportovních gymnázií však stačí jen čtyřicetiprocentní podíl, tam má test o něco nižší dopad na celkový výsledek. Ovšem tento minimální podíl zůstává pro letošní školní rok zachován jen u oborů víceletých gymnázií. V případě přijímacího řízení do čtyřletých oborů a na nástavbová studia může ředitel školy rozhodnout, že výsledek zkoušky bude zohledňován v jiném poměru.

Seznam přijatých uchazečů škola zveřejní nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021 (v případě náhradního termínu nejdříve 14. června a nejpozději 16. června). Výsledné pořadí určuje ředitel a zveřejní ho na školních webových stránkách (anonymně pod registračním číslem uchazeče) a v papírové podobě i na přístupném místě ve škole. Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí.

Že má uchazeč o studium na škole zájem potvrdí tak, že řediteli pošle správně vyplněný zápisový lístek. Jedná se o povinný krok, který je nutné udělat nejpozději deset pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých (a to i v případě náhradních termínů). Pokud žák není přijat, může podat odvolání, a to během tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.