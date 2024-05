Co si počít, když jeden vymírající druh živočicha ohrožuje jiného vymírajícího tvora? Tohle dilema řeší vědci na Madagaskaru, kde vzácné šelmy fosy loví mizející lemury sifaky velké. Není to zdaleka jediné místo na světě, kde se dostávají do vzájemného konfliktu ohrožené druhy.

Někde se úřady rozhodly rozetnout tento gordický uzel v duchu průpovídky: „Zabij bobra, zachráníš strom.“