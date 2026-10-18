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Vědci odhalili příbuzné našich dávných předků. Vypadají jako miniaturní chobotnice

Jaroslav Petr
Doporučujeme   18:00
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Život na dně oceánu. Takto vypadají hydrotermální průduchy (černí kuřáci) v hloubkách, kam sluneční paprsky nikdy neproniknou. Kolem věží z toxických minerálů se tvoří fascinující ekosystémy plné sasanek a bakterií, které vědcům pomáhají pochopit vznik života na Zemi. | foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Před dvěma miliardami let se odehrála ve vývoji pozemského života revoluce a vynesla k evolučnímu úspěchu nový typ organismů, k nimž se nakonec přiřadil i člověk. Hlavního aktéra této proměny objevili vědci před deseti lety. A od té doby je nepřestává šokovat.

V severské mytologii byl Asgard sídlem bohů. Islandský historik Snorri Sturluson ho někdy kolem roku 1220 ve svém díle Prozaická Edda ztotožnil s Trójou, když napsal: „Uprostřed světa vybudovali město zvané Asgard. Lidé mu říkají Trója. Tam sídlili bohové i jejich příbuzní. O tomto místě se šířilo mnoho zvěstí a příběhů, a to jak na zemi, tak na nebesích.“

A od roku 2015 mají svůj Asgard i mikrobiologové. Nazvali tak skupinu mikroorganismů objevenou v usazeninách ze dna severního Atlantiku. Víceméně náhodou na ně narazili při průzkumu druhového bohatství v blízkosti podmořských pramenů vroucí vody známých jako Lokiho hrad. A protože Loki patřil do panteonu severských božstev, dostali mikrobi jméno po bájném sídle.

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