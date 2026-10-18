Vědci odhalili příbuzné našich dávných předků. Vypadají jako miniaturní chobotnice

V severské mytologii byl Asgard sídlem bohů. Islandský historik Snorri Sturluson ho někdy kolem roku 1220 ve svém díle Prozaická Edda ztotožnil s Trójou, když napsal: „Uprostřed světa vybudovali město zvané Asgard. Lidé mu říkají Trója. Tam sídlili bohové i jejich příbuzní. O tomto místě se šířilo mnoho zvěstí a příběhů, a to jak na zemi, tak na nebesích.“
A od roku 2015 mají svůj Asgard i mikrobiologové. Nazvali tak skupinu mikroorganismů objevenou v usazeninách ze dna severního Atlantiku. Víceméně náhodou na ně narazili při průzkumu druhového bohatství v blízkosti podmořských pramenů vroucí vody známých jako Lokiho hrad. A protože Loki patřil do panteonu severských božstev, dostali mikrobi jméno po bájném sídle.