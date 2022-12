Strašlivá závrať je románem o nekonvenčních vědcích. Nejslavnější z nich zpochybnili i morálku a etiku

Vědecké objevy jsou někdy tak průlomové i potenciálně ničivé, že se pak vědci do konce života vyrovnávají se svým svědomím, případně vědu nakonec zcela zavrhnou, jak ukazuje nedávný román Strašlivá závrať. Každý vědec musí být každopádně v jistém smyslu nekonvenční a překračovat v dané době platná pravidla, myšleno pravidla uvažování o přírodě, společnosti či vesmíru. Někteří ale zacházejí ještě dále a překračují i pravidla slušného chování, či dokonce zákon.

A právě příběhům několika badatelů, kteří hranu toho, co je legální, překročili, nebo si minimálně počínali krajně neeticky, se věnuje kniha The Icepick Surgeon: Murder, Fraud, Sabotage, Piracy, and Other Dastardly Deeds Perpetrated in the Name of Science (Little, Brown and Company 2021) od autora řady vědeckopopularizačních knih Sama Keana. V češtině kniha vyšla pod příliš jednoznačným názvem Zločiny ve jménu vědy.