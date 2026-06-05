Začneme-li literaturou (následují občasné spoilery), Veles se objevuje jako hlavní záporák ve skvělé mysteriózní detektivce Kateřiny Surmanové Šepot z lesa (2022) a přežívající pohanský kult Velesova sudetského bratrance hraje velkou roli v příjemném folkhororovém debutu Jaroslava Konáše Město v mlze (2023). V thrilleru Perunova krev Františka Kotlety (2013) mocný Veles vypadá jako „míšenec George Clooneyho a Bély Lugosiho“.
Velesova pohanského kněze jsme mohli vidět v nevyváženém, zato dobovém slovenském televizním seriálu Slovania (2020, rež. P. Bebjak) a jako zásadní entitu ho potkají hráči polské videohry The Thaumaturge (2024) od studia Fool’s Theory. V české videohře Kingdom Come: Deliverance II (2025) od Warhorse Studios v jedné příběhové linii dokonce hráč hledá Velesovu zapomenutou svatyni na středověkém Trosecku (což lehce připomene eskapády vlasteneckého kněze Václava Krolmuse, jenž v 19. století podobně pátral po Černobohově svatyni na Skalsku).
Veles drží v rukou všechno, co se tomuto světu nějak vymyká, ale zároveň je pro něj nepostradatelné: zdraví stád, obchodní směnu, divočinu na okraji lidských osídlení, smrt a prostor za hranicí našeho světa.