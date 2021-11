Velká města zápasí s chybějícími místy na gymnáziích. Vyřeší to propojení s odbornými školami?

Středoškoláků bude výrazně přibývat – to je shrnuto a podtrženo výsledek studie, kterou si nechal vypracovat pražský magistrát. Studie vycházející z demografické křivky říká, že velký nárůst počtu absolventů 9. tříd poroste až do roku 2024, poté by měl mírně klesnout a setrvat na hladině 13 tisíc žáků. Jen pro srovnání – v letošním roce je to v Praze přesně 9436 žáků.

„Je třeba zdůraznit, že interpretace dat je v tomto ohledu velmi obtížná, neboť je vždy třeba zohlednit řadu faktorů a proměnných jako volba žáků a rodičů nebo dostupnost dopravy,“ upozorňuje pražský radní pro školství Vít Šimral. Ať už bude přesné číslo vypadat jakkoliv, už teď je jasné, že za tři roky ukončí základní školu o 30 procent více žáků než dnes. Největší zájem je přitom o gymnázia.