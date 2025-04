Nejničivější vymírání před 250 miliony lety. Nepřežilo 80 procent života na Zemi?

14:00

Pojem hromadné vymírání je v našem kulturním okruhu spojen buď s asteroidem narážejícím před 66 miliony let do Země a následným vymíráním (nejen) dinosaurů, nebo s něčím, co právě probíhá kolem nás a co jsme údajně zavinili my lidé. Ostatní hromadná vymírání nejsou tak zajímavá. Připouštím však, že určitý ohlas má ještě jedno další hromadné vymírání: tím je událost oddělující v geologickém kalendáři Země prvohory od druhohor a došlo k ní před 250 miliony let.