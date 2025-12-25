Zrození Venuše? Ne, Venouše. Dílo Evy Švankmajerové budí obdiv i provokuje zároveň

Ta výstava se jmenuje Běda obrazu… Což je torzo výroku „Běda obrazu, který potřebuje slovní výklad.“. Leckoho pak na výstavě překvapí, že se se slovními výklady setkává často. Některé jsou přímo součástí obrazů, jiné popisků pod nimi, jiné se objevují na cedulích rozvěšených mezi exponáty. Ale to vše je úmysl.
Celé dětství mě z plakátovacích ploch děsily tučné traktoristky v šátcích. Dvacet let jsem nepotkala nikoho, kdo by uvěřil, že až vyrostu, budu malířkou obrazů.
Objasní to kurátorka Anna Pravdová: „Výstava je založena na paradoxu mezi jejím názvem a skutečností, že sama Švankmajerová své práce často provázela texty či vlastními komentáři.“ Je to součást sebeironie. Sebeironie, se kterou se setkáváte ve vystavených obrazech a jež byla součástí autorčina života.
Narodila se za války a vychovávala ji babička, jíž měla nahradit syna. Už proto si vše musela vyvzdorovat: „Celé dětství mě z plakátovacích ploch děsily tučné traktoristky v šátcích. Dvacet let jsem nepotkala nikoho, kdo by uvěřil, že až vyrostu, budu malířkou obrazů.“
Leč stalo se, ač vystudovala řezbářství a scénografii. Ovlivnil ji Jan Švankmajer, za něhož se provdala roku 1960. O deset let později společně vstoupili do surrealistické skupiny. Od počátku ráda používala sarkastický humor, jak ukazuje třeba její verze obrazu Celníka Rousseaua, který znala z Národní galerie.
Eva Švankmajerová: Běda obrazu…
A i když později reflektovala zásadnější a hlubší témata, například úděl ženy ve společnosti, nečiší z těch obrazů ideologie, ale spíše ironie, ba sebeironie. Třeba když slavné Botticelliho Zrození Venuše pojala jako Zrození Venouše, prostě vousatého chlápka.
Jsou to obrazy z jejího emancipačního cyklu – Spící Venouš, Zrození Venouše, Snídaně v trávě a Únos synů Leukippových. „Ty obrazy jsou veselé. Legrační. Místo pána je tam ztepilá děva a unáší mužskýho,“ napsala k tomu autorka.
Byla to svobodná 60. léta, takže na výstavě narazíte i na lehce politizující díla z té doby. Například Tenis. (“Tyto Staliny při tenisu namalovala autorka podle obrázku K. Gottwalda, kterému přimalovala kníry, protože nemohla sehnat fotografii Stalina.“) Nebo Rébus č. 2: Mír bude zachován, vezme-li lid věc zachování míru do svých rukou – J. V. Stalin.
Ale obrazy to nekončí. Protože autorka vystudovala řezbářství a scénografii, výstava přináší i ukázky jí vyrobeného nábytku či spolupráce s filmaři (Herz, Brdečka, Švankmajer). Třeba kyvadlo pro Švankmajerův film Kyvadlo, jáma a naděje na motivy Poea. Ukázku z něj si můžete dopřát v poboční promítací síňce.
Tady si návštěvník může připomenout i to, že vrstevníkem Evy Švankmajerové (1940–2005) byl švýcarský surrealista Hans Ruedi Giger (1940–2012), autor vizuálu slavného filmového Vetřelce. Jakkoli se lišili v pohledu na svět, jednu věc mají jejich díla společnou. Ač vznikala v době předdigitální, jsou zpracována tak originálně a nápaditě, že působí nadčasově. To platí pro půlstoletí starý film Vetřelec i pro čtyřicet let starý film Kyvadlo, jáma a naděje.