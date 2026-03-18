Jak předvídat budoucnost ve Vesmíru, když v něm neexistuje „teď“?

Jedna věc je předvídání takových jevů, jako jsou zatmění Slunce a Měsíce, vzájemná setkání planet na obloze, fáze Měsíce či toho, kdy se která planeta ocitne v některém souhvězdí. To vlastně nejsou předpovědi. Takové věci umíme s docela slušnou přesností vypočítat na tisíce let dopředu. Naopak odpověď na otázku, kdy se objeví nová kometa viditelná očima, není předpověď, ale spíš věštba. Předpovídat lze jen věci předvídatelné.
Ve vesmíru opravdu všechno vidíme v minulosti. I Měsíc vidíme tak, jak vypadal, když se od něj sluneční světlo odrazilo před sekundou. Pojďme ale ještě dál. Mnozí víme zpaměti, že sluneční světlo letí na Zemi osm minut. Ale kdo si při pohledu na „sluneční kotouč“ na obloze uvědomí, že se nedíváme na placatý kruh, ale na kouli o poloměru 700 tisíc kilometrů?
Okraje Slunce vidíme o dvě vteřiny starší než prostředek. Vlastně nemůžeme říct „takhle vypadá Slunce teď“ ani „takhle vypadalo před osmi minutami“.
A koho napadne, že o tolik je od nás okraj Slunce na obloze dále než jeho střed? Díky relativně malé rychlosti světla vidíme okraje Slunce o více než dvě sekundy starší než prostředek. Vlastně nemůžeme říct „takhle vypadá Slunce teď“ ani „takhle vypadalo před osmi minutami“. Informace o různých částech povrchu Slunce dostáváme různě staré. Není to až děsivé? Ve vesmíru prostě neexistuje „teď“, které by platilo všude. Pregnantně to popisuje teorie relativity.
Díváme-li se do vzdáleného vesmíru, všechny předpovědi budoucnosti se týkají toho, co se stalo v hluboké minulosti. Možná to vypadá, že jde o banální tvrzení. Existuje ale jedna předpověď minulosti, kterou považuji za majstrštyk. Kupa galaxií MACS J1149.5+2223, vzdálená pět miliard světelných roků, funguje jako gravitační čočka – gravitace normální látky i temné hmoty v galaxiích i prostoru mezi nimi deformuje a zesiluje obraz mnohem vzdálenější galaxie, kterou bychom jinak přímo nedokázali vůbec pozorovat.
Obrazů vzdálené galaxie je několik. A každý je vytvořen světlem, které k nám doslova kličkovalo zakřiveným prostoročasem různě dlouhými cestami a různě dlouhou dobu. V roce 2014 v jednom z obrazů oné vzdálené galaxie zaznamenali astronomové vzplanutí supernovy. Poté se pokusili předpovědět, kdy se tatáž supernova objeví v dalším z obrazů. Trefili se naprosto přesně. V roce 2015 se předpověď naplnila. Chtělo by se říci do roka a do dne.
Zní to jako pohádka a trochu to připomíná geniální českou komedii Zítra vstanu a opařím se čajem. Ale je to tvrdá a důležitá věda. Výsledkem předpovědi a následného pozorování je potvrzení, že fyzikální zákony platí a hlavně že temná hmota, ať už je to cokoli, musí existovat. Bez započtení jejího vlivu by předpověď nevyšla. Předpovídání minulosti je někdy opravdu užitečná disciplína.
Autor je astronom.