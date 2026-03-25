U zrodu kosmu. Co víme o temné hmotě, temné energii a trpaslíku Pchan Ku

Potud jedna z podob čínského mýtu odpovídajícího na otázku, kde se vzal vesmír a jaké byly jeho počátky. Pchan Ku se ještě dokázal obejít bez velkého třesku a následného rozpínání vesmíru, které podle všeho zrychluje. Měřítkem je Hubbleova konstanta, jejíž hodnota kolísá podle metody stanovení.
Nicméně o rozpínání se nepochybuje. Znamená to, že nejstarší hvězdy jsou od nás nejvíce vzdálené, přičemž kosmická měřítka se vymykají běžným představám. Hubbleův teleskop odhalil jednu z nejstarších hvězd, Godzillu, ve vzdálenosti přibližně jedenácti miliard světelných let. Světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za tuto dobu, což je 9,5 bilionu kilometrů: Godzilla je opravdu nepředstavitelně daleko.
Přítomný čas není namístě – teleskop zachytil světlo této hvězdy vyzářené před oněmi miliardami let, zatímco jeho zdroj už dávno zanikl. V nejstarších hvězdách, složených z lehkých prvků, vodíku, kyslíku či helia, probíhala jaderná fúze, kdy vznikaly těžší prvky, uhlík, kyslík, křemík až po železo, a vše vrcholilo obrovskou explozí supernovy a obvykle vznikem černé díry, přičemž se vzniklé prvky rozptýlily v kosmu a posléze daly vznik jiným tělesům. Nejstarší hvězdy žily v kosmickém měřítku jen krátce a byly zřejmě mnohem větší než ty, jež pozorujeme dnes, protože hmota vesmíru byla hustší.
Tohle všechno víme, protože astronomové dokázali ledacos zaznamenat. Vděčí za to pozoruhodnému jevu, gravitačním čočkám, obrovským hmotným objektům, což jsou obří černé díry nebo shluky tisíců galaxií, a toto nahromadění hmoty funguje jako obrovská spojná čočka.
Gigantická hmota opravdu zakřivuje světlo jako čočka, takže pokud je pozorovatel, zdroj záření a tato gravitační čočka na společné ose, sledovaný obraz se zvětší, někdy desetkrát, jindy tisíckrát, a ve výsledku dalekohled dohlédne dále.
Jakou roli v těchto jevech hraje temná hmota, tato vesmírná záhada, nevíme. Víme, že tam je, ale není pozorovatelná. V počátcích vesmíru, zhruba před čtrnácti miliardami let, jí bylo přes šedesát procent, dnes snad dvacet. Neméně záhadná je i temná energie, která na začátku nebyla, ale teď je jí možná přes sedmdesát procent. Vysvětlujeme si jí koncept zrychleného rozpínání vesmíru.
Tak málo se dosud ví o vesmíru, o světě, kde se pohybujeme v nepředstavitelných číslech. Právě pozorování světla nejstarších hvězd by snad mohlo prozradit víc o temné hmotě, protože právě jí to světlo procházelo.
Rozhodně to měl Pchan Ku jednodušší. Po smrti teď už obra se jeho tělo rozpadlo a dalo vznik Zemi, jejím geologickým útvarům, rostlinám a živočichům. A lidé prý pocházejí z hmyzu, který lezl po Pchan Kuově těle.