Vesmír může skončit během toho, co čtete tento článek. Fakt, říkají to seriózní vědci

Některá přání měl v životě snad každý. Tak třeba většinu školáků asi někdy v neděli večer napadlo, že by bylo skvělé, kdyby škola do rána spadla, nebo alespoň vyhořela. Je to touha, která se vyplní jen několika málo největším šťastlivcům. Někteří si ji s sebou ale nesou až do dospělosti a každou neděli večer přejí stejný osud svému pracovišti. Málokdo z nich přitom slyšel, že moderní fyzika nabízí ještě zajímavější možnost. Místo školy či práce může zmizet celý vesmír.

Kosmologové už přišli s více možnostmi, jak by mohlo univerzum jednou zaniknout. Patrně nejstarší je scénář tepelné smrti, moderně nazývaný velké zmrznutí. Podle téhle teorie se časem veškerá energie přemění na teplo, bude ho reprezentovat chaotický pohyb fotonů, neutrin, elektronů a snad i protonů, pokud se vydrží nerozpadnout. Přestanou existovat tepelné rozdíly a hvězdy, planety i galaxie jednoduše zaniknou. Všude bude jen stejná masa téměř nehybných částic s teplotou o chlup nad absolutní nulou.