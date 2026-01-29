Jak zabránit vesmírnému armageddonu? Sledovat asteroidy, co mohou ohrozit Zemi, není zrovna lehké

Kdyby padl doprostřed Václavského náměstí v Praze asteroid o průměru 140 metrů, uvolnila by se energie odpovídající explozi 300 milionů tun trinitrotoluenu a vznikl by kráter o průměru 2 kilometrů. Spolu s dalšími stavbami by v něm zmizelo Národní divadlo, Obecní dům nebo budova Českého rozhlasu. Materiál vyvržený nárazem vesmírného tělesa by po dopadu zpátky na zem vytvořil vrstvu silnou nejméně jeden metr v okruhu 5 kilometrů a železobetonové stavby by síla exploze srovnala se zemí do vzdálenosti 6 kilometrů. Hrdinové hollywoodských filmů dokážou takovou hrozbu celkem spolehlivě odvrátit, v reálném světě bychom se ale o blížící se hrozbě nemuseli vůbec dozvědět...
Doporučujeme 29. ledna 2026 17:00
Navzdory škrtům americké vlády ve výdajích na vědu projekt NEO Surveyor stále žije. Od příštího roku by měl sledovat vesmírnou „slepou skvrnu“, odkud může přiletět těleso schopné vymazat z povrchu zemského i největší metropole světa.