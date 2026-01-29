Jak zabránit vesmírnému armageddonu? Sledovat asteroidy, co mohou ohrozit Zemi, není zrovna lehké

Simulace ničivého dopadu asteroidu na zem. (13. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Jaroslav Petr
Navzdory škrtům americké vlády ve výdajích na vědu projekt NEO Surveyor stále žije. Od příštího roku by měl sledovat vesmírnou „slepou skvrnu“, odkud může přiletět těleso schopné vymazat z povrchu zemského i největší metropole světa.

