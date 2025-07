Sto let s Věstonickou venuší. Výjimečný artefakt posiluje českou soft power

V neděli 13. července uplynulo 100 let od jejího objevení při archeologických vykopávkách. I po sto letech zůstává nejstarší keramickou soškou na světě a důkazem, že paleolit čili starší doba kamenná už znal keramiku, což se do té doby nepředpokládalo. A také dokladem, že pravěcí lidé před třiceti tisíci lety měli vyvinutý smysl po výtvarno.

Věstonická venuše samozřejmě nijak nezvýší náš vývoz ani nesníží inflaci, ale nějakým způsobem posiluje „brand“ Česka, povědomí o něm ve světě. S dávkou nabubřelosti bychom mohli říci, že posiluje českou soft power. To není málo: ostatně, ani studenou válku nevyhrály jaderné rakety, ale západní soft power v podobě džínů, rock’n’rollu a coca-coly. Věstonická venuše takovou sílu sice nemá, ale…

Tři roky po jejím nálezu navštívil Dolní Věstonice a Karla Absolona, šéfa týmu archeologů, prezident Masaryk. Teď je venuše opět – vzácně – vystavena v Moravském zemském muzeu v Brně. Dorazí tam někdo z vlády, která je s Brnem a jižní Moravou spjata? Nechme se překvapit.

Přijde i malý test. Týden po 100. výročí objevu Věstonické venuše se připomene 100 let od vydání Hitlerova Mein Kampfu. Uvidíme, co z toho bude pro elity, veřejnost, média i weby atraktivnější. Je to sice poněkud cynické srovnání, ale dokládá, jaké detaily mohou ovlivnit „brand“ té či oné země.

Kdo ji vlastně našel

Aby nevznikla mýlka, hned zkraje si řekněme, že Věstonická venuše není světový unikát. Podobných zobrazení ženské postavy bylo nalezeno více. U nás na jižní Moravě, v Předmostí u Přerova, v Ostravě (Landecká venuše), v Rakousku (Willendorfská venuše), ve Francii (venuše vyřezaná z klu mamuta) i jinde. Mají různé provedení, chcete-li různou výtvarnou úroveň. Je těžké zjistit jejich přesné stáří, u Věstonické venuše se odhaduje na 25 až 29 tisíc let před naším letopočtem. Je tedy stará skoro 30 tisíc let, tudíž nejstarší dosud známá na světě.

To samozřejmě neznamená, že za měsíc, rok, za deset či sto let nebude objevena nějaká starší. Ale zatím je nejstarší stále venuše z Dolních Věstonic. Je nejstarším keramickým artefaktem, předmětem vyrobeným z pálené hlíny. A právě její objevení vyvrátilo domněnku, že starší doba kamenná keramiku neznala.

Venuši objevil 13. července 1925 tým profesora Absolona ve zkoumaném pravěkém ohništi. Ta soška z pálené hlíny je nevelká, na délku má asi 11 centimetrů, navíc byla rozlomena na dva kusy, o nichž zprvu nebylo jasné, zda patří k sobě. Jenže Karel Absolon u objevu osobně nebyl, neboť služebně pobýval ve Francii. Samotný nález jde na konto dvou mužů: jedním byl dělník na vykopávkách Josef Seidl, druhým technický vedoucí výzkumu Emanuel Dania.

Kdo byli „lovci mamutů“?

Tady poněkud odbočme. Přijde-li řeč na staré artefakty, stavby či technologie, často se užívá klišé „dílo našich předků“. Jenže až tak úplně to neplatí, a v Dolních Věstonicích pod Pálavou už vůbec ne. Rozhodně ne v etnickém či jazykovém smyslu, jak se dnes výraz předkové hojně pojímá. Upřímně, netušíme, kdo byli autoři této keramiky (natož konkrétní autor Věstonické venuše). Že před 30 tisíci lety sídlili pod Pálavou lidé s nálepkou „lovci mamutů“, jak máme načteno z knih Eduarda Štorcha (a obrazů Zdeňka Buriana), je jasné.

A to i když ve skutečnosti nevíme, nakolik je živil přímo lov mamutů, respektive zda ulovený mamut pro ně nebyl spíše výjimečnou událostí, na kterou se pak dlouho vzpomínalo.

Jisté je, že to bylo za zatím poslední doby ledové, když nebyla tak drsná. Potom ale přišlo mrazové přituhnutí (mladý dryas) a lovci mamutů odešli. Později se v oblasti střídala různá osídlení. Za návštěvu – ale to už jsme za počátkem našeho letopočtu – určitě stojí expozice Brána římské říše v Pasohlávkách. Je v místě jediných římských kasáren (X. legie) na území České republiky a dokládá sousedství či potýkání Římanů s Germány. Až nějakých tři sta let poté přišli Slované, ale ani tehdy nebyla etnická hranice pevná jako dnes.

O venuši máme 80 GB dat

Znějí-li vám jména objevitelů venuše (Seidl, Dania) nečesky, je to tím, že Dolní Věstonice patřily do jihomoravských Sudet. Na první pohled to v krajině nepraští do očí: není to jako v Čechách, kde cestující do pohraničí pozná dávný zlom jazyka a kultury podle hrázděných staveb či soch císaře Josefa II. (ty se na etnicky českém území nestavěly). Například už za Mělníkem, kde začíná Kokořínsko. Dolní Věstonice, ač na pohled působí jako běžná jihomoravská ves, byly ještě před 80 lety etnicky německé, čekající na odsun.

To je souhrn důvodů, proč nelze v případě Věstonické venuše hovořit o „díle našich předků“. Tedy hovořit o tom samozřejmě můžeme, ale ve smyslu civilizačním, nikoli jazykovém či etnickém.

Sama venuše ale měla i v roce 1945 štěstí. Zprvu ji protektorátní úřady převezly do Mikulova, aby – společně s částí sbírek Moravského zemského muzea – unikla riziku bombardování. Pak ji ale, pod záminkou fotografování, nechaly přivézt zpět do Brna. Bylo to krátce předtím, než zámek v Mikulově při bojích o město vyhořel. Díky tomu venuše přežila a v Moravském zemském muzeu je dodnes. Jak už bylo řečeno, právě teď je – výjimečně, k výročí – vystaven její originál. Normálně se ve sbírkách ústavu Anthropos vystavuje její precizní kopie.

Obavy o Věstonickou venuši vedly k přeopatrnému zacházení. Ryze vědeckému zkoumání – ve smyslu uplatnění moderních metod – byla podrobena až v posledních dvaceti letech. Třeba na tomografu Fakultní nemocnice u sv. Anny nebo na mikrotomografu brněnské firmy FEI. Žádná senzace ve smyslu, že všechno je úplně jinak, z těchto výzkumů nevzešla. Potvrdilo se, že tato plastika je zhotovena z jednoho kusu jemné hlíny smíchané s vodou. V sošce bylo nalezeno několik dosud neznámých příměsí. A nepodařilo se definitivně stanovit, zda malá bílá zrníčka tvoří vysrážený vápenec, nebo úlomky kostí.

Ale to už asi nejsou záležitosti, jež by zajímaly běžné občany, i když… Při skenování venuše mikrotomografem byla zkoumána její struktura, vrypy na povrchu, pořízen trojrozměrný model a 80 GB dat. Našinec si může provokativně říci, že je to víc, než na kohokoli z nás shromáždila BIS.

Legrace stranou. Zmíněné moderní průzkumy též konstatovaly, že soška obsahuje pukliny a vzduchové bubliny. Což je jeden z hlavních důvodů pro přeopatrné zacházení s ní. I proto se zásadně odmítá její letecká doprava: při změně tlaku hrozí, že pukliny či vzduchové bubliny by mohly přivodit popraskání sošky.

Autor by obstál i na AVU

Věstonická venuše je výjimečný artefakt. Asi nejdražší u nás, ale čísla, jež se vzácně objevují (až miliarda korun), vycházejí z odhadů pojišťoven, ne z aukcí. Někdo to může brát i jinak. Třeba si uvědomit, že toto výtvarné dílo vzniklo už v době, kdy na jihu Evropy ještě žily poslední zbytky neandertálců. Anebo takhle: vezměte si Věstonickou venuši a podobně staré obrazy ze španělské jeskyně Altamira a srovnejte je s leckterými pracemi studentů dnešních výtvarných škol. Nevyjdou z toho pralidé mnohdy lépe?