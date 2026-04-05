Veterán dvou světových válek. Oskar Felsenberg působil i u Královského letectva

Narodil se 5. dubna 1896 v obci Kněždub na Hodonínsku manželům Emanuelu Felsenbergovi a Johanně, rozené Tellerové. Felsenbergovi byli významnou židovskou obchodnickou rodinou a v uvedené obci žili v čísle popisném 37. Otec Emanuel ve vsi vlastnil obchod s se smíšeným zbožím a matka Johanna se starala o domácnost. Zároveň šlo o rodinu velmi početnou.
Po dosažení školního věku začal Oskar Felsenberg navštěvovat obecnou školu, na kterou navázal měšťankou. Během školních let, konkrétně v roce 1907, mu však zemřela matka Johanna. Na výchovu tolika dětí nemohl otec Emanuel zůstat sám, a proto se záhy oženil s o sedm let mladší rodačkou z Kyjova Francis Boxhornovou.
V období učení na obchodní škole v Hodoníně působil Oskar Felsenberg jako učeň v obchodě se střižným zbožím ve městě Bílovec, německy Wagstadt, na Novojičínsku. Vyučil se jako obchodní příručí. Mezi lety 1913 až 1915 pracoval u penzijní společnosti v Praze. Tou dobou již ale naplno probíhaly boje první světové války a odvod do rakousko-uherské armády se nevyhnul ani jemu.
Začátkem ledna 1916 dle svých slov nastoupil vojenskou službu a setrval v ní až do roku 1918. V těsně poválečném období se též účastnil bojů o zajištění hranic nově vzniklého Československa, za což mu byl později udělen Pamětní odznak československého dobrovolce 1918–1919. V průběhu vojenské služby absolvoval kursy kulometný, řidičský kurs a kurs hospodářské správy. Dosáhl hodnosti četaře.
Později Oskar Felsenberg pracoval jako obchodní příručí u podniků v Brně a Praze. Jeho posledním působištěm se stala chomutovská firma Richard Herold, která se zaměřovala na výrobu zvonů. Z rasových důvodů byl však propuštěn a rozhodl se emigrovat do zahraničí. Novým domovem se mu stala Velká Británie. Tam se v červnu 1939 oženil s židovskou emigrantkou z Československa Marií Schwarzovou. Zároveň v tom samém roce vyplnil dotazník, kde uvedl, že v případě potřeby přijme jakoukoliv vojenskou službu. Roku 1940 se manželům Felsenbergovým narodila dvojčata, syn Sidney a dcera Astrid.
Teprve začátkem března 1941 byl i přes svůj tehdy již vyšší věk a zrakovou vadu Oskar Felsenberg odveden do československé branné moci. Posledního březnového dne službu nastoupil a jen o dva týdny později se stal příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Zpočátku sloužil u 312. československé stíhací perutě jako nezařazený příslušník pozemního personálu, později jako zbrojíř-asistent. V roce 1942 absolvoval specializovaný logistický kurs na základně Bridlington. Do konce války působil v logistických pozicích nejenom u 312. perutě, ale též u československých opravárenských jednotek a leteckého depa v Cosfordu.
Po skončení války se Oskar Felsenberg nevrátil jako většina československých letců do osvobozené vlasti, ale ve Velké Británii setrval až do března 1946. V květnu téhož roku, ve věku 50 let, byl propuštěn z činné vojenské služby. Za svou odbojovou činnost obdržel několik vyznamenání, mezi něž patřila i Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem. V červenci 1947, při příležitosti IV. sjezdu Československé obce legionářské, nesl spolu s dalším spolubojovníkem ulicemi Prahy znak 311. československé bombardovací perutě.
I přesto, že celá řada jeho nejbližších příbuzných zahynula během holocaustu a politické směřování rodné země se ubíralo čím dál více do další totality, rozhodl se s manželkou a dětmi usadit nejdříve v obci Měděnec a později v nedalekých Vejprtech na Krušnohorsku.
Rotmistr letectva v záloze Oskar Richard Felsenberg zemřel krátce před svými šedesátými sedmými narozeninami 26. dubna 1963. Urna s jeho popelem je uložena na obecním hřbitově v Měděnci.