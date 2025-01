Vídeň, jak ji neznáte: továrna vynálezce prášku proti vším i domov mecenášky

Po několika zastaveních v Liberci, kterému jsme se věnovali poslední dobou, se opět vrátíme do Vídně, někdejší metropole Rakousko-Uherska. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století tam studovala a také působila řada architektů pocházejících z českých zemí.

Vazby mezi Vídní a našimi městy byly velmi těsné, jak jsme nakonec viděli i v severočeské metropoli. Během našich dřívějších návštěv v hlavním městě Rakouska jsme si postupně prohlédli řadu míst, ale čtvrti Horní a Dolní Döbling jsme dosud neprošli.

Přitom je to území nepříliš vzdálené od centra hlavního rakouského města směrem na severozápad, navíc plné zeleně. V horní části na úpatí Kahlenbergu tu převládá vilová zástavba z období od konce devatenáctého století až do současnosti. Je to vlastně taková vídeňská Ořechovka. Anebo – vzhledem k mírně svažitému terénu – spíš Hanspaulka, abychom použili srovnání se zahradními enklávami Prahy.

Silná generace

Jednou z nejcennějších vil, postavených ve Vídni ve stylu moderny, je vlastní dům bratří Huberta (1871–1943) a Franze (1879–1975) Gessnerových, významných představitelů vídeňské secese, z roku 1907.

Bratři Gessnerové se narodili ve Valašských Kloboukách na Moravě. Oba také studovali u profesora Otta Wagnera na vídeňské umělecké akademii. Starší Hubert, který zde byl spolužákem Jana Kotěry, pak ve svém rodném městě postavil jednu z prvních secesních staveb na našem území – Brattmannovu vilu (1896–1900).

Jen o rok mladší je pak projekt Obchodní komory na břehu Labe v Hradci Králové (dnes pedagogická fakulta; spoluautor Ottokar Böhm). Další stavby najdeme v Brně, ale také v Praze-Vysočanech a Liberci, kde oba Gessnerové projektovali Odkolkovy mlýny. Nejvíce jejich realizací bychom ale našli právě ve Vídni, kde bratři působili především. Vlastní vila v Sternwartestrasse 70 je působivá svou prostou elegancí s trojicí arkýřových oken na uličním průčelí a drobným geometrickým dekorem.

Spolužákem Huberta Gessnera z brněnské stavební průmyslovky byl tamní rodák a později světoznámý architekt a novátor Adolf Loos (1870–1933). Tento světoběžník působil v Praze, Plzni, Paříži, ale především ve Vídni, kde projektoval řadu rodinných domů. V Horním Döblingu přestavěl v letech 1915–1917 dvě vily v ulicích Weimarerstrasse 87 a nedaleké Blaasstrasse 8. V obou případech jde o příklady pohodlného rodinného bydlení s náznakem Loosova vynálezu: tzv. prostorového plánu (raumplan), který později k dokonalosti přivedl ve své Müllerově vile v Praze.

Továrna v orientálním stylu s mozaikou

Nedaleko odtud ve Weimarerstrasse 98 se nachází další zajímavá stavba: rozlehlá vila Kaiser ve stylu moderny s výraznými nárožními válcovitými rizality (dnes je tu škola). Jde o dílo vídeňského výtvarníka a architekta samouka Roberta Oerleye (1876–1945), dalšího člena spolku vídeňských secesionistů. Byl mj. autorem krásných váz před vstupem do Olbrichova Pavilonu secese na Karlsplatzu a projektoval také Zeissovu vídeňskou továrnu. V roce 1919 navrhl hřbitovní kapli sv. Vojtěcha v Bolevci u Plzně s vitrážemi Vojtěcha Hynaise.

Zajímavých vilových objektů bychom našli v této oblasti více, ale my se už nyní přesuneme do Unter Döblingu, kde v úzké uličce Nusswaldgasse najdeme skutečně unikátní stavbu. Je to Zacherlova továrna od architekta Karla Mayredera (1856–1935) z let 1888–1892.

Její autor byl absolventem a později profesorem vídeňské techniky. U nás navrhl neorenesanční Oberlaithnerův palác v Šumperku. Vídeňská továrna je postavena v orientálním stylu a celé průčelí zdobí mozaika. Objekt si nechal postavit vynálezce prášku proti vším Johann Zacherl.

Jeho syn Johann ml. později spolupracoval s dalším významným představitelem vídeňské secese Jožem Plečnikem (1872–1957). Ten mu navrhl dům, slavný palác v centru Vídně (do něj se podíváme příště), projektoval letní sídlo, rodinnou kapli a nakonec i náhrobek. Ve výše zmíněné továrně navrhl i nové interiéry.

V téže ulici v čísle 22 se nachází také nenápadný dům v neoklasicistním stylu, který si nechala vystavět v letech 1924–1925 významná mecenáška umění Sonja Knipsová (známe ji i z legendárních portrétů Gustava Klimta) dle projektu dalšího proslulého vídeňského architekta, brtnického rodáka, Wagnerova žáka a zakladatele slavných uměleckých dílen Wiener Werkstätte Josefa Hoffmanna (1870–1956).

Mimochodem, i ten byl Gessnerovým a Loosovým spolužákem z brněnské průmyslovky a s Kotěrou, Plečnikem i H. Gessnerem studoval na vídeňské akademii. V rakouské metropoli navrhl slavné sanatorium v Purkersdorfu nebo domy umělců na Hohe Warte.