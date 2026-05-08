Vídeňská moderna v modré a bílé. Mořská stavba patří k vrcholným dílům Otta Wagnera

O profesorovi vídeňské umělecké akademie Ottu Wagnerovi (1841–1918) jsem tu psal už mnohokrát. Představili jsme si jeho stanice městské dráhy, Majolikový dům, kostel na Steinhofu, Poštovní spořitelnu nebo třeba jeho vlastní vilu.
Tento skvělý architekt, urbanista a pedagog patří k nejvýznamnějším představitelům evropské secese. K tomuto stylu se přihlásil až ve středním věku, předtím se prosadil jako reprezentant neorenesanční architektury. Ovšem v devadesátých letech se přidal k vídeňským secesionistům a vytvořil první stavby v novém stylu v rakouské metropoli. Tento styl pak převzali i jeho četní čeští žáci v čele s Janem Kotěrou a přinesli ho k nám.
Wagnerova pozdní tvorba opouští typické atributy secese, jako jsou štukové dekorace a keramické nebo kovové prvky v zoomorfním pojetí. Stavby mají jen střízlivý dekor, ale nechybí jim krásné detaily, jak je to patrné na budově Poštovní spořitelny, vile Wagner II či domech na Neustiftgasse. K tomuto modernistickému pojetí se hlásí i drobná architektura na břehu Dunajského kanálu, na kterou se dnes podíváme podrobněji.
Kanál Dunaje
Otto Wagner se nikdy nestal architektem císařského sídla Hofburg. Nebyl oblíben konzervativními představiteli rakousko-uherské monarchie právě pro svůj příklon k secesnímu stylu. Zato získal na sklonku devatenáctého století významné zakázky od města.
Byl to jednak projekt městské dráhy a stavby s ní spojené, jako jsou jednotlivé stanice nebo mosty, a dále objekty spojené sregulací Donaukanalu. Tzv. Dunajský kanál protéká okrajem vídeňského centra. Ve středověku tudy vedlo hlavní rameno řeky, to se ale později začalo díky nánosům písku přesouvat dále od centra východním směrem.
Na konci šestnáctého století vznikly první pokusy kanál regulovat, aby se předešlo záplavám. Zásadní změnou bylo vybudování plovoucí bariéry, zvané schwimmtor, ve druhé polovině devatenáctého století a konečně systému stavidel a zdymadel, navrženého v letech 1894–1899 architektem Wagnerem a stavebními inženýry. Ten se nachází ve čtvrti Nussdorf a i o něm jsem tu kdysi referoval. Vodní díla i stavby pro personál jsou pojednány v secesním stylu a působí dodnes velkolepě.
Vodní dílo
Tím se dostáváme ještě k jednomu objektu, jímž je tzv. Schützenhaus, menší stavba na nábřeží v ulici Obere Donaustrasse. Její návrh vypracoval Wagner v roce 1904, dokončena byla o čtyři roky později. Původně šlo o součást vodního díla, které zaniklo během světové války, později zde byla meteorologická centrála a dnes je tu restaurace. Budova dostala keramický obklad, laděný v modré a bílé, s motivem vlnek. Nechybí další „nautické“ prvky jako vlajkové stožáry a přilehlé terasy – paluby. Nápaditým motivem je prosklený arkýř směrem k řece, odkud byl dobrý výhled na vodní tok.
Kovová konstrukce byla vyrobena v komárovských železárnách, které se podílely i na dalších Wagnerových vídeňských realizacích. Dnes je Schützenhaus památkově chráněným objektem a najdeme ho v řadě publikací o tamní architektuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. Na náplavce pod stavbou je dnes živá promenáda, připomínající pražské Rašínovo nábřeží.
|
Wagnerovy vodní stavby byly samozřejmě inspirací i pro české projektanty, zejména jeho žáky Jana Kotěru, Pavla Janáka, Františka Roitha a Antonína Engela. Kotěra projektoval pěkný most přes Labe v Hradci Králové, Janák vodní díla v Obříství nebo Předměřicích či první celobetonový Hlávkův most v Praze, Roith navrhl ještě před první světovou válkou řadu vodních děl na Vltavě i Labi, Engel byl autorem hydroelektrárny a jezu v Poděbradech. Expertem na vodní stavby v secesním stylu pak byl absolvent pražské techniky František Sander, autor jezu v Hoříně, mostu v Roudnici, hydroelektrárny v Hradci Králové nebo budov holešovického přístavu a dalších objektů podél Vltavy v naší metropoli.