Vídeňský Arsenal. Areál nedaleko belvederských zahrad dnes slouží mimo jiné jako vojenské muzeum

Zmíněné stavby – je jich celkem dvaaosmdesát – dnes slouží nejrůznějším účelům, některé mají dodnes vojáci, další se pronajímají a v hlavní budově se nachází Vojenské historické muzeum (Heeresgeschichtliches Museum).
Naši známí c. k. architekti
Arsenal, realizovaný postupně od poloviny šedesátých let devatenáctého století, nahradil starší centrální kasárna, která ovšem byla postavena přímo v městských hradbách, a jakmile došlo k jejich likvidaci, byla zbourána. Jednalo se přitom o honosné stavby s branou, které navrhl dnes již zapomenutý vídeňský architekt Carl Rziwnatz, muž, jenž mimo jiné řešil i téma dostavby katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
Projektem nového, daleko většího komplexu se postupně zabývalo několik prominentních vídeňských architektů, shodou okolností vesměs profesorů na vídeňské umělecké akademii. Všichni také navrhovali stavby na vídeňském Ringu, ale byli aktivní i na našem území. Pojďme si je teď představit. Byli to August Sicard von Sicardsburg (1813–1868) a Eduard van der Nüll (1812–1868), známí představitelé neorenesance a tvůrci vídeňské Opery, kteří navrhli několik staveb i v Brně.
Jejich žáky byli i naši představitelé historismu Josef Zítek a Josef Schulz. Dále to byl Ludwig von Förster (1797–1863) a jeho zeť Theophil von Hansen (1813–1891), Dán, který pracoval řadu let v Řecku a pak se stal autorem řady vídeňských prominentních staveb, jako je budova Parlamentu, umělecké akademie, burzy či různých paláců. V Brně navrhli Förster s Hansenem například Kleinův palác. Hansenovými českými žáky byli Jan Koula a Václav Roštlapil.
Konečně se na projektu Arsenalu podílel i Carl Roesner (1804–1869), specialista na středověké církevní stavby a autor řady kostelů v Rakousku a také neorománského kostela svatých Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Jeho českým absolventem byl Antonín Barvitius.
Windischgrätz i Radecký
Architektura vídeňského vojenského komplexu, inspirovaná areálem benátského Arsenalu, nese prvky tehdy u vojenských staveb oblíbené tudorské gotiky, ale také neorenesance i elementy převzaté z byzantských a maurských vzorů. Přicházíme-li od Belvederu přes přilehlý park, objeví se před námi honosná budova A s věžemi, opatřenými cimbuřím.
Průčelí jsou z režného zdiva a zdobí je řada kamenných prvků. Uvnitř se nachází rozlehlé nádvoří. Po průchodu budovou se před námi teprve otevře pohled na hlavní objekt, který slouží jako muzeum.
Jeho dominantním prostorem je Hala vojevůdců (Feldherrenhalle), zdobená plastikami významných generalissimů, maršálů a generálů, dokonce mj. Alfreda Windischgrätze nebo Josefa Václava Radeckého.
Mezi autory těchto mramorových plastik byli i sochaři působící na našem území, například Emanuel Max, Ludvík Šimek, Tomáš Seidan nebo Antonín Wagner. Monumentálním schodištěm pak vystoupáme do síně slávy s freskami, jež zobrazují významné bitvy rakouských dějin. Vlastní expozici tvoří zbraně z různých epoch, děla, uniformy, ale i novodobé artefakty, jako je třeba švédská stíhačka SAAB. Návštěvníci se dozvědí i o životě vojáků nebo nejvýznamnějších bojištích, z nichž většinu dobře známe i z našich dějin.
Kde se vzalo Palladium
Stavby vídeňských vojenských objektů, kromě Arsenalu také areálu Rossauer Kaserne poblíž Ottakringu a Donaukanalu v centru rakouské metropole, který pochází z téže doby a je navržen v obdobném stylu, byly samozřejmě inspirací pro takové objekty, postavené ve druhé polovině devatenáctého století na našem území. Byla jich tu celá řada, ale většina z nich byla již zbořena.
V Praze se zachovala část areálu bývalých kasáren na náměstí Republiky, která dnes slouží jako nákupní centrum se vznešeným jménem Palladium. Původní je vstupní partie s přilehlými křídly a uličními trakty a také jízdárna včetně původních krovů. Styl tudorské gotiky byl příznačný i pro další vojenské stavby z této doby, jejich projekty vznikaly vesměs ve Vídni.