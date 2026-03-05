Nemám koule vám do toho hodit vidle. Jak se mění naše fráze

V dnešních mluvených a psaných projevech se vidle vyskytují mnohem častěji, přičemž téměř vždy jde o jejich házení. Například jedna politická strana hází té druhé vidle do povolebních úvah, výsledky voleb je vrhají do ochrany přírody, tradiční zimní sporty takto brojí proti rozšíření programu olympijských her o cyklokros. Aleš Palán svou novou knihou hází vidle do vžitých představ o farářích, zatímco modelce Ivě Kubelkové je hodil covid do prezentace její desky. Mnohé manželky je házejí do představ svých mužů.
Je s podivem, že hod vidlemi se dosud nestal sportovní disciplínou. Jak by se ale házečům říkalo? Asi vidlaři, neboť hanlivé slovo vidlák má jiný význam.
Je s podivem, že hod vidlemi se dosud nestal sportovní disciplínou. Má to však dva háčky. Vidle jako atletické náčiní by vypadaly stejně jako ty, jimiž se třeba kydá hnůj? Anebo jinak? Atleti přece taky neházejí kladivem, kterým se zatloukají hřebíky! A pak je otázka, jak by se házečům vidlemi říkalo: nejspíš vidlaři, neboť hanlivé slovo vidlák má jiný význam, ba má jich vícero. Vidlák je též jelen či srnec s vidlicovitě zakončenými parohy.
Je-li řeč o slovech s větším počtem významů, nabízejí se i koule jako nespisovné slovo označující varlata. Objevují se v několika starých rčeních: válet si koule, někomu zvednout koule či pustit něco na plný koule. Jenže dnes se s jejich užíváním roztrhl pytel! Kdo má koule, je průbojný, schopný, dominantní. Jestliže je má hokejový zápas, tak budiž. Ale co si pomyslet o tvrzení jedné publicistky, že i ženská přátelství mohou mít koule? S řečeným slovem pracují také reklamní textaři: nabídka slev jistého obchodního řetězce je nabídkou, co má koule!
Lidé si v naší době oblíbili rovněž některá slovesa, například propisovat. V článku o Věstonické venuši se dočteme, že je to poklad, který se propsal do světové historie. Podle mínění jednoho badatele se Kafkovo prožívání procesu psaní propisovalo do jeho děl. V novinovém rozhovoru se zase praví, že podnebí hor se propisuje do charakterů zdejších lidí. Dříve se více promítalo, dneska však toto sloveso málem upadá do zapomnění.
|
Říkáte OSM, nebo OSUM? A kdo je tady skutečný prznitel naší lahodné mateřštiny?
Rozličné užívání slov v toku času je přirozený proces. Ale člověka napadne, zda obliba expresivních a hlavně druhdy obhroublých rčení a slov není projevem zhrubnutí celé společnosti. Každopádně máme co dělat s obraznými frázemi, na něž slavní redaktoři Lidových novin měli pifku. Karel Poláček mínil, že záliba ve frázích vzniká z absence myšlenky a neznalosti fakt, kdežto Karel Čapek viděl ve frázi pouhou náhražku stanoviska, poznatku či přesvědčení.
Příště bohdá zabrousím někam jinam. Pokud ovšem redakce neusoudí, že moje psaní nemá koule, a do plánu mi nehodí vidle.
Autor je literární historik