Orbánovy suverenistické sny. Jaké jsou představy maďarského vůdce o budoucnosti Evropy a celého světa?

„V roce 1989 jsme si mysleli, že Evropa je naší budoucností. Dnes víme, že jsme budoucností Evropy.“ Viktor Orbán, 2019.

Rotující předsednictví Rady EU je zpravidla poklidnou záležitostí, koordinující agendy sedmadvaceti členských zemí a hledající vzájemnou shodu pod vedením poctivého dohodce. Tentokrát je tomu ale jinak – poté co se předsednictví počátkem července chopilo Maďarsko.

Neodstartovalo v Bruselu, ale v Kyjevě, kde maďarský premiér Orbán zahájil svou mezinárodní „mírovou misi“, která ho v průběhu deseti dní zavedla do Moskvy na setkání s ruským vůdcem Putinem, do Pekingu na schůzku s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, odkud následně zamířil na summit NATO ve Washingtonu a poté do floridského Mar-a-Larga, kde jej očekával Donald Trump.

Zapomeňme na to, že by při těchto schůzkách šlo o nějakou nudnou evropskou agendu. Orbánovo Maďarsko boxuje v mnohem vyšší váhové kategorii, než by mělo, přičemž zneužívá evropského předsednictví, aby propagovalo samo sebe a své názory, a to bez jakéhokoli unijního mandátu.