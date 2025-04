Kdo byl Vilém Tell? Čarostřelec, díky němuž se zrodilo Švýcarsko. I když nikdy neexistoval

V českých kinech měl nedávno premiéru dobrodružný film Nicka Hamma Vilém Tell (2024) o hrdinovi, jenž se postaví do čela rebelie, aby ochránil svou rodinu, lid i vlast. Globálně srozumitelný archetyp hrdiny má ale zvláště pro Švýcary specifický význam. Vilém Tell je jejich národní ikonou, legendou a symbolem boje za nezávislost a svobodu: vévodí divadelním dramatům, filmům, pohádkám i operám, zdobí pouzdra nožů i pohlednice, zaštiťují se jím politické strany. A vůbec jim nevadí, že s největší pravděpodobností nikdo takový vůbec neexistoval.

Legendární příběh o jablku

Svéhlavý horal a lovec jménem Tell, Tall či Thäll měl podle legendy žít na přelomu 13. a 14. století v Bürglenu v centrální části dnešního Švýcarska, tehdy pod správou Habsburků. Albrecht Gessler, jejich tyranský správce v Altdorfu v kantonu Uri, nechal uprostřed veřejného prostranství umístit svůj klobouk, přičemž každý, kdo šel kolem, se mu musel jako symbolu habsburské svrchovanosti poklonit.

Tell to ovšem památného dne 18. listopadu 1307 odmítl. Pobouřený Gessler jej za to společně s jeho synem nechal zatknout, nabídl mu ovšem svobodu, pokud prokáže své údajné střelecké umění a trefí jablko umístěné na synově hlavě. Tell uspěl; když se ho ale Gessler vzápětí zeptal, k čemu si připravil ještě druhý šíp, Tell mu odpověděl, že kdyby se netrefil a syna zranil či zabil, druhý šíp by namířil přímo na Gesslera.