Popraven za velezradu. Major Kadeřávek přežil frontu i boj s bolševiky, osudným se mu stal odboj

Jiří Plachý
  13:00
Již krátce po okupaci, v průběhu jarních a letních měsíců roku 1939, vznikla zásluhou organizace Obrana národa v českých zemích tajná armáda, která měla po vypuknutí války zahájit celonárodní povstání proti okupantům. Vývoj na frontách v září 1939 byl však natolik rychlý a nepříznivý, že k povstání nakonec nedošlo. Gestapo následně zahájilo úder, který na přelomu let 1939/1940 v podstatě zlikvidoval první velitelskou garnituru této odbojové organizace. Desítky nejlepších důstojníků naší armády ukončily svůj život na popravištích Třetí říše. Jedním z nich byl i Vladimír Václav Kadeřávek.

Vladimír Václav Kadeřávek | foto: Wikipedie, Fotografická sbírka památníku Berlín-Plötzensee

Narodil se 22. ledna 1898 v Jičíně. Ve svém rodišti po vychození obecné školy pokračoval ve studiu na tamním českém gymnáziu. Na konci septimy, v květnu 1916, byl nucen narukovat do rakousko-uherské armády a „válečnou“ maturitu skládal na konci téhož roku již jako voják Zeměbraneckého pěšího pluku číslo 11.

Absolvoval školu záložních důstojníků a počátkem února 1917 byl poslán na ruskou frontu, kde strávil téměř rok. V lednu 1918 odjel do Itálie, kde pak zůstal jako důstojník jednoho z elitních útočných praporů do poloviny června téhož roku, kdy byl zraněn.

Léčil se v českých zemích a na frontu se již nevrátil. Bezprostředně po 28. říjnu 1918 se v Chrudimi přihlásil do služeb nově vznikající československé armády. Od konce května 1919 se jako velitel 9. polní roty pěšího pluku 11 účastnil bojů proti maďarským bolševikům na Slovensku. Tam následně v různých posádkách, již jako voják z povolání, strávil několik let. Zařazen byl většinou u horských jednotek.

V roce 1923 byl vyslán do školy pro spojovací důstojníky zbraní v Kutné Hoře a v říjnu 1924 se do tohoto města vrátil, když byl přeložen k telegrafnímu praporu 1. V listopadu 1928, již v hodnosti kapitána, byl vyslán ke studiu École supérieure d´électricité do Paříže, kterou ukončil v červenci následujícího roku, kdy obdržel diplom inženýra radiotelegrafie.

Inženýrský diplom Vladimíra Kadeřávka z École supérieure d´électricité v Paříži.

Následně se vrátil ke svému praporu do Kutné Hory, kde pak zůstal až do konce září 1932. Ve stejné době rozlukou skončilo jeho manželství. Několik měsíců byl pak přidělen ke spojovací skupině na Zemském vojenském velitelství v Praze a v červenci 1933 přemístěn k Vojenskému telegrafnímu učilišti v Turnově, kde jako řádný profesor posílil jeho pedagogický sbor.

V polovině listopadu 1936 se vrátil do hlavního města, kde se jeho novým působištěm stala technická skupina pro věci radiotelegrafní a plynové 2. oddělení IV. odboru Ministerstva národní obrany, kterou pak od června 1938 také vedl. Krátce na to, k 1. červenci 1938, byl povýšen na majora. Tam jej také zastihla okupace českých zemí v březnu 1939. (Během zářijové mobilizace působil jako ubytovatel telegrafního vojska na hlavním velitelství.)

Zmizel ve vlnách Severního moře. Jindřich Leskauer sloužil u letectva, konce války se nedožil

V rámci likvidace československé armády byl 10. srpna 1939 propuštěn do civilu a přidělen jako úředník k Nejvyššímu úřadu cenovému v Praze. V té době byl již činný v Obraně národa (ON), kde zastával důležité místo velitele spojovací služby ve štábu zemského velitelství ON pro Čechy.

Dne 13. prosince 1939 jej zatklo gestapo. Teprve téměř po dvou letech byl postaven před tzv. Lidový soudní dvůr (Volksgericht) v Berlíně a společně s dalšími odbojáři, pplk. gšt. Štěpánem Adlerem a RNDr. Vladimírem Miklendou, v procese konaném ve dnech 2.–3. prosince 1941 za „velezradu“ odsouzen k trestu smrti. Všichni tři byli 7. srpna 1942 popraveni v Berlíně-Plötzensee.

Dům č. p. 191 v ulici Pod Koželuhy, v němž žila jeho rodina, byl zdemolován na základě (naštěstí jen částečně realizovaného) rozhodnutí z konce 80. let vystavět v této části Jičína megalomanské panelákové sídliště.

Seriál Kalendář hrdinů vzniká ve spolupráci s VHÚ Praha

Vladimír Václav Kadeřávek

