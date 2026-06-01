Pokuta za chybějící háček a rozpadající se nemocnice. Co všechno je teď na Slovensku špatně?

Podle ministra obrany Roberta Kaliňáka, do jehož odpovědnosti nemocnice spadá, totiž existuje riziko pro statiku a stabilitu budovy. Web Ta3.com informoval, že Kaliňák zrušil smlouvu s maďarsko-slovenským konsorciem, které projekt realizovalo. Deník Sme.sk dokonce napsal, že jedna z firem má mít nepřímé napojení na vládu bývalého dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Kvůli odhaleným problémům se bude muset odstřelit několik sloupů, u kterých byl použit levnější beton s pevností 30 megapascalů místo původně plánovaného betonu s pevností 60 megapascalů.
Pro vládu, která musela v nedávné době přijmout mnoho nepopulárních opatření, měla být připravovaná nemocnice jedním z jejích viditelných úspěchů. Premiér Robert Fico se přímo na stavbě snažil celý problém zlehčovat. „Neexistují slavnější betonové sloupy na světě, než jaké jste z nich udělali vy, média s opozicí, v této nemocnici,“ prohlásil. Jeho osobní přítomnost ale spíš potvrdila, že problém je skutečně závažný. Opoziční strana Sloboda a solidarita dokonce podala podnět na generální prokuraturu. „Pokud se potvrdí, že stát obešel u projektu za stovky milionů eur zákonné procesy, bude to obrovský skandál a důkaz totálního selhání vlády,“ uvedl zdravotnický expert strany Tomáš Szalay.
Veřejný ochránce práv na Slovensku Robert Dobrovodský se před časem obrátil na Ústavní soud v Košicích, aby prozkoumal podmínky registrace církví. Chtěl tak podpořit starokatolickou církev, která by v zemi ráda oficiálně působila, na což ale potřebuje mít alespoň 50 tisíc členů. Registrace by jí dovolila vlastnit majetek, případně stavět budovy ke slavení bohoslužeb nebo čerpat státní příspěvky.
Proti ombudsmanovi se ale zvedla vlna kritiky. Ministr obrany Robert Kaliňák – ano, ten s tou nemocnicí – na sociálních sítích prohlásil, že „ze Slovenska nechceme kalifát“, a požadoval, aby Dobrovodský svůj podnět stáhl. Důvodem jsou obavy, že by zmírnění podmínek pro registraci církví mohlo do budoucna motivovat muslimy, aby i oni o něco podobného na Slovensku usilovali. Před lety to bylo mimochodem ministerstvo vnitra v čele s jeho tehdejším šéfem Kaliňákem, které zvedlo podmínku pro registraci z 20 tisíc na 50 tisíc členů. Ale jak známo, o paradoxy není ve slovenské politice nouze. Takže Kaliňák sice varuje před muslimy, ale podle webu Dennikn.sk kdysi založil zbrojařskou firmu s partnery ze Spojených arabských emirátů.
Přisadil si i současný ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok s prohlášením, že na Slovensku „chce stavět kostely, ne mešity“. Je jasné, že pozadu nemohla zůstat ani vládní Slovenská národní strana, která rovnou sdělila, že se tímto způsobem vytváří prostor pro příchod nebezpečných migrantů. V takovéto atmosféře bylo jen otázkou času, kdy to přejde do osobní roviny. Výhrůžky a verbální útoky na úřad veřejného ochránce práv se začaly množit do takové míry, že Robert Dobrovodský musel požádat o policejní ochranu.
Obrovskou vlnu solidarity vyvolala provozovna langošů v obci Kvetoslavov, která leží 15 kilometrů od Bratislavy. Její majitel dostal od potravinářské inspekce pokutu 1500 eur, tedy více než 37 tisíc českých korun, a to se splatností do tří dnů. Důvod k tomu byl značně bizarní: Na účtence, kterou po zaplacení langoše vygenerovala elektronická pokladna, chyběly háčky. Provozovatel s českým jménem Antonín Pašek podle webu Aktuality.sk řekl, že i když chybu s diakritikou opravil během pár minut, inspekce byla neoblomná a pokutu mu neodpustila.
Poté, co o absurdní události referovala média, dostalo se Paškovi velké podpory u široké veřejnosti. Pro langoš si k němu začali jezdit lidé i ze vzdálenějších míst jen proto, aby ho podpořili. Při placení mu nechávali velkorysé dýško, aby mu pomohli nahradit finanční ztrátu způsobenou pokutou. Mnozí také začali okamžitě upozorňovat na gramatické chyby na webových stránkách finanční správy – a za ně rovněž požadovat udělení pokuty. Tak daleko to samozřejmě nezašlo, nicméně šéf finanční správy se za počínání svých kolegů v případě Antonína Paška alespoň omluvil. To není málo v dobách, kdy se nejenom na Slovensku státní autority tváří jako neomylné.