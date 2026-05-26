Parlamentní volby v květnu 1946 nezřídka označujeme za osudovou křižovatku novodobých dějin Československa či hlavní výhybku země na cestě od údajné demokracie k totalitě.
Po dlouhých jedenácti letech, jež uplynula od posledních voleb v roce 1935, dostali obyvatelé Mnichovem, okupací a válkou rozrušené a nyní obnovené republiky znovu možnost rozhodnout o svém politickém zastoupení. O výjimečnosti těchto voleb svědčí i to, že na jejich další svobodné opakování si museli Češi a Slováci počkat přesně „čtyři krát jedenáct let“, až do června 1990.
Národní frontu nevnímali současníci jen jako komunistickou železnou klec, ale také jako záruku stability a žádoucí manifestaci národní jednoty.
A o co v roce 1946 tedy šlo? Nebo přesněji řečeno, o čem se rozhodovalo a co již rozhodnuto bylo? A byly to tedy klasické volby, nebo jenom legitimizační spektákl nového poválečného režimu?
Vznik Národní fronty
Tato národní revoluce, o níž mluvíme v perexu této stati, v prvé řadě omezila počet politických stran. V obnovené republice mohly působit pouze subjekty sdružené v Národní frontě, jež v lecčems předznamenala pozdější jednotné kandidátky KSČ. Národní fronta fungovala jako věčný kartel několika povolených stran nebo také jako uzavřená extraliga bez možnosti vlastního sestupu i vstupu nových týmů.