Teď jde SKUTEČNĚ o všechno! Jak nás levice i pravice straší děsivými scénáři, které se nikdy nemohou naplnit

Volby 2025. | foto: Kresba Lela Geislerová

Petr Kamberský
Pro všechny, kdo se před nadcházejícím volebním víkendem děsí vítězství jednoho či druhého bloku, máme několik dobrých zpráv: knížecí bonmot, historickou zkušenost a zejména náš velmi odolný ústavní pořádek.

Volební cirkus dorazil po čtyřech letech zas. A opět jde o všechno.

Jedna, ta levicovější parta nás přesvědčuje, že ti druzí nás ožebračí, zatáhnou do války, a ještě budeme pod jejich knutou dřít až do smrti, neb důchodu se nedožijeme.

Druhý, trochu méně levicový tábor tvrdí, že ti první zavlečou celou republiku někam mezi Peking, Moskvu a Budapešť a stát pak navíc brzo zbankrotuje. A ještě hlásají, že bez vítězství té správné strany povládnou ze Strakovy akademie ruští špioni. Prostě jde o všechno.

Ale ať už vyhraje kdokoli, tak nepředělá Česko ani na Spojené státy, ani na Rusko. Ani na Maďarsko, dokonce ani na to Slovensko. Ne že by třeba nechtěl, ale nejde to.

Ano, jde o všechno. O všechno jde Petru Fialovi, Andreji Babišovi a pár dalším politikům. Nám ostatním, všem vyhroceným emocím navzdory, jde jen o to, kdo v naší milé vlasti bude příští čtyři roky vládnout, aby pak byl zase někým dalším vystřídán.

