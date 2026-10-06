Všechny cesty vedou do Říma. A co kdyby do Prahy nevedla žádná?

Možná je Pražská kotlina skutečnou kotlinou, sevřenou horskými hřebeny, jejichž svahy se při častých zemětřeseních pravidelně sesouvají. Nebo stavbu silnic komplikují mračna malarických komárů v okolních lesích či drobní zemědělci bojující za zachování své ornice. Fantazii se meze nekladou.
Do Prahy se tedy z krajských měst létá. Jedna návštěva stojí průměrný měsíční plat. Přespolní studenti a zaměstnanci se proto podívají domů většinou jen na Vánoce, poté co zvládnou chaos beznadějně přetíženého Letiště Václava Havla. Život ve městě zásobovaném převážně letecky je drahý. A vyvíjí se do značné míry nezávisle na zbytku země, protože cesta do provincií není o mnoho snazší než cesta do evropských metropolí.
Představte si, že do Prahy se létá. Jedna návštěva stojí průměrný měsíční plat. Studenti a zaměstnanci se proto podívají domů většinou jen na Vánoce.
Cestování není ovšem snadné ani jinde v Česku. Železnice jsou věcí neznámou. Ostravu, Olomouc a Brno sice spojuje velkolepá moravská dálnice, již lze terénním automobilem projet za necelé dva dny, žádná další krajská města však už na společnou silniční síť napojena nejsou. Z Českých Budějovic lze autem cestovat zase jenom do Českých Budějovic.
Tato alternativní dopravní historie odpovídá dnešním poměrům na Papui Nové Guineji. Z hlavního města Port Moresby vede pobřežní silnice jen do provinčního městysu Keremy – a donedávna nikam dál. Druhé největší město Lae na opačné straně ostrova je sice výchozím bodem pro silnici do vnitrozemí, vybudovanou ještě v koloniálních časech, ale ostatní pobřežní města už silniční spojení nemají. Byla totiž zakládána kolem přírodních přístavů.
Snadno si tedy představíme vlnu vzrušení doprovázející letošní historické otevření silničního spojení mezi Port Moresby a Lae. Právě dokončený poslední úsek silnice vede jedním z nejobtížnějších terénů v zemi, šplhá přes horské hřebeny a vystupuje do dvou tisíc metrů nad mořem. Podobně náhlé otevření metropole vůči vlastnímu vnitrozemí Evropa nezná, snad s výjimkou znovusjednoceného Berlína. Novoguinejský předseda vlády projel novou trasu Land Cruiserem a z dobrodružné cesty vysílal celému národu prostřednictvím Starlinku na střeše vozidla.
Spojení Port Moresby s okolním světem ovšem nevzbuzuje jenom nadšení. Nově vzniklá silniční síť propojila 11 ze 16 provincií ostrova a otevírá cestu do hlavního města milionům občanů, z nichž většina má jen velmi matné představy o životě ve velkoměstě. Neviditelný ochranný val okolo města, tvořený cenou letenek, se bortí. Obyvatelé Port Moresby očekávají s jistou nervozitou, co bude následovat. Město se otevírá – trochu jako to učinila Vídeň pro spanilé jízdy Východoevropanů těsně po pádu železné opony.