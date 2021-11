Všichni dobří rodáci z Trochenbrodu. Kniha o městě, kde žilo pět tisíc lidí, ale po válce zmizelo z map

Kdysi bývalo na Volyni, na rozhraní Polska a Ukrajiny, městečko Trochenbrod. Jeden z pamětníků v knize V nebi je pusto vysvětluje fakt, že tamní obyvatelé žili spokojeně, i když mezi nimi pochopitelně byly ekonomické rozdíly, průpovídkou: „Přej si, co máš, a pak budeš mít to, co si přeješ.“ Jenže to platilo za normálních časů, v míru. Dnes už po Trochenbrodu není ani památky, dopadl podobně jako Lidice, Ležáky či Oradour-sur-Glane.

Srovnali ho se zemí lidé navlečení do stejných uniforem a mající stejného šéfa, avšak důvod zde byl odlišný. Trochenbrod byl totiž obcí čistě židovskou: „Všem, kdo čtou tuhle knížku, bych chtěl říct, že kdysi existovalo městečko s důstojným, pracovitým a poctivým židovským obyvatelstvem, kde vládla důvěra. Lidi tam chtěli jen, aby se totéž mohlo říct i o jejich dětech. To byl Trochenbrod.“