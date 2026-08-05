Vskutku nenadějné vyhlídky. Co by čekalo lidstvo, kdyby se Země srazila s kometou?

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Paniku spojovanou s návratem slavné Halleyovy komety, očekávaným v půli května roku 1910, odstartoval článek z pera Camille Flamariona, který vyšel na konci listopadu 1909 v pařížském vydání novin New York Herald. Populární francouzský astronom v něm popsal průchod Země ohonem Halleyovy komety. Na úvod zdůraznil, že ohon je velmi řídký, mnohem řidší než oblaka na obloze, a Zemi proto nehrozí větší nebezpečí než vlaku při průjezdu mlhou.
Šance pozemského života na přežití by byly mizivé. Náraz komety by byl tak silný, že by s povrchovými vrstvami Země vymrštil do kosmu i atmosféru a oceány.
Potom se ale pustil do spekulací, co by se stalo, kdyby vodík z ohonu komety reagoval s kyslíkem v zemské atmosféře na vodu. Zemské ovzduší by mohlo ztratit valnou část kyslíku a všechny formy života závislé na tomto plynu včetně lidí by zahynuly udušením. Další noviny převzaly Flamarionovu spekulaci jako fakt a vyvolaly tak u části obyvatelstva panickou hrůzu.
Úder z vesmíru
Historicky byly komety vnímány jako významná nebeská znamení zvěstující zkázu nebo významné události. V roce 1910 se mnozí děsili katastrofy, v čemž je utvrdila zpráva astronomů z Yerkesovy observatoře v americkém Wisconsinu. Ti 7. února 1910 oznamovali, že v ohonu komety spektrograficky prokázali přítomnost vysoce jedovatého dikyanu. A tak noviny vzápětí hlásaly, že kdo se neudusí, toho plyn z ohonu komety otráví.
Našli se podnikavci, kteří se rozhodli na děsu z komety vydělávat. Pochybní šarlatáni rozjeli obchod s „kometovými pilulkami“, jež měly údajně chránit před otravou nebeskými jedy. Provozovatelé hostinců zase vehementně šířili fámu, že před dikyanem chrání vysoká hladina alkoholu v krvi. A jeden makléř z Los Angeles nabízel „pojištění proti kometě“. Sliboval vyplatit 500 dolarů v hotovosti rodinám pozůstalých, které by průlet Halleyovy komety připravil o jejich blízké. Vysvětlováním, kdo bude pojistku inkasovat, když lidstvo vymře, se nezabýval. A přesto získal pojištěnce nejen v Los Angeles, ale i ve Washingtonu.
Katastrofa se v roce 1910 nekonala, ale to neznamená, že komety nepředstavují pro lidstvo nebezpečí. Jak vyplynulo ze snímků pořízených v roce 1986 sondami Giotto a Vega, má jádro Halleyovy komety z ledu a prachu rozměry 15 × 8 x 8 kilometrů. Sluneční soustavou se ale prohánějí podstatně větší „vlasatice“: tu zatím nejmohutnější objevili v říjnu roku 2014 astronomové Pedro Bernardinelli a Gary Bernstein na archivních snímcích pořízených v rámci projektu Dark Energy Survey. Těleso nesoucí oficiální označení C/2014 UN271 je známější jako kometa Bernardinelli-Bernstein a astronomové jí důvěrně přezdívají BB. Podle nejnovějších měření by mohlo mít její jádro průměr zhruba 119 kilometrů.
Kometa Bernardinelli-Bernstein se zrodila za hranicemi Sluneční soustavy v Oortově oblaku, který vznikl už při formování Slunce, planet, měsíců, asteroidů a těles Kuiperova pásu. Oortův oblak má tvar kulovitého pláště a tvoří ho tělesa velmi různorodé velikosti. Od těch nejbližších nás dělí asi dva tisíce astronomických jednotek (tedy vzdáleností Země–Slunce), k těm nejvzdálenějším je to ještě stokrát dál. Sonda Voyager 1, vypuštěná ze Země v roce 1977, doletěla na hranice Sluneční soustavy v roce 2012, k okraji Oortova oblaku ale poletí další tři staletí.
Asteroid, nebo kometa?
Čas od času se v důsledku gravitační „přetahované“ některé z těles Oortova oblaku vychýlí ze své dráhy. Někdy se ztratí v hlubinách vesmíru, jindy zamíří do nitra Sluneční soustavy. Tento osud zjevně potkal i kometu Bernardinelli-Bernstein, ke které bychom měli být nejblíže v roce 2031. Panika z BB však není namístě: k Zemi se tato kometa nikdy nedostane na vzdálenost menší, než v jaké krouží kolem Slunce planeta Saturn. Navzdory obřím rozměrům ji tak nebude možné pozorovat na obloze pouhým okem. A do Sluneční soustavy se vrátí až za 4,5 milionu let, takže kolize s kometou Bernardinelli-Bernstein se tedy v nejbližší době obávat nemusíme. Přesto vědce zajímá, co by nám při srážce s takovým tělesem hrozilo.
Obecně platí, že tělesa větší než jeden kilometr jsou schopna zničit lidskou civilizaci a také značnou část pozemského života. Dinosaury vyhubil asteroid o průměru 10 km.
Parametry kolize vesmírného tělesa se Zemí určují tři hlavní faktory – hmotnost kosmického projektilu, jeho rychlost a materiál. Pohybová neboli kinetická energie tělesa je přímo úměrná jeho hmotnosti, tedy dvakrát hmotnější těleso má při stejné rychlosti dvakrát větší kinetickou energii. Vliv rychlosti na pohybovou energii je záludnější, protože energie roste s její druhou mocninou. Při stejné hmotnosti má dvakrát rychlejší těleso čtyřikrát víc kinetické energie. Pro následky srážek je důležité, že komety létají Sluneční soustavou rychleji než asteroidy.
Pokud jde o materiál, asteroidy, tvořené horninami či kovy, jsou podstatně pevnější než komety ze zmrzlé vody a prachu. Při kolizi se Zemí tak mají asteroidy větší šanci dopadnout na její povrch a vytvořit impaktový kráter, kdežto jádro komety se s vyšší pravděpodobností rozpadne na menší části, z nichž některé Zemi zcela minou a jiné mají velkou šanci explodovat v atmosféře. Asteroidy také obsahují více toxických prvků a jsou s to zamořit po dopadu zemský povrch.
Obecně ale platí, že tělesa větší než jeden kilometr jsou schopna zničit nejen lidskou civilizaci, ale také významnou část pozemského života. Katastrofu, při níž před 65 miliony roků vyhynuli dinosauři a další zástupci druhohorního pozemského života, způsobila srážka s asteroidem o průměru asi 10 kilometrů.
Asteroidy ohrožují Zemi s větší pravděpodobností než komety. Obíhají kolem Slunce ve stejné rovině jako planety a jsou poměrně blízko Jupitera, který je může svou gravitací vychýlit z dráhy a nasměrovat k Zemi. Srážky s kometami jsou zřejmě vzácnější, ale o to ničivější. Asteroidy mají v průměru hustotu 2 až 3 gramy na kubický centimetr, takže při průměru kolem 10 kilometrů dosahují hmotnosti řádově v bilionech tun. Kubický centimetr materiálu komety váží sice jen 0,6 gramu, ale BB při svých rozměrech váží přinejmenším 500krát víc než asteroid, který vyhubil dinosaury. A to nám již známá kometa Bernardinelli-Bernstein zdaleka není největším tělesem, jaké může do nitra Sluneční soustavy z Oortova oblaku zavítat.
Konec života, jak ho známe
Asteroidy křižují dráhu Země obvykle rychlostí 25 kilometrů za sekundu. Naše planeta krouží kolem Slunce rychlostí 30 km/s. Protože asteroidy i Země obíhají kolem Slunce stejným směrem, odhaduje se jejich vzájemná rychlost při srážce na 17 až 20 km/s. Komety pocházející z Oortova oblaku ale létají rychlostmi kolem 42 km/s a při kolizi se Zemí by byla jejich rychlost zhruba 50 až 60 km/s. Pohybová energie komety BB je tedy podstatně vyšší než energie asteroidu, se kterým se Země srazila na konci druhohor. Vědci ji odhadují na 1028 joulů, což je 10 000krát víc než energie uvolněná při dopadu asteroidu před 65 miliony let.
Pokud by se kometa Bernardinelli-Bernstein střetla se Zemí, naše planeta by se pod nárazem nerozpadla. Na její roztříštění by bylo zapotřebí 20 000krát více energie, než kolik by se jí uvolnilo při kolizi s BB. To je fajn. Další zprávy už tak dobré nejsou: když se před 65 miliony let strefil do naší planety desetikilometrový asteroid, vyhloubil v oblasti dnešního poloostrova Yucatan kráter Chixculub o průměru 200 kilometrů a hluboký kilometr. Pokud by zasáhla zemi BB a nerozpadla by se předtím na více částí, „přeorala“ by zemskou kůru prakticky na celé planetě.
Asteroidy, tvořené horninami či kovy, jsou podstatně pevnější než komety ze zmrzlé vody a prachu. Při kolizi se Zemí tak mají asteroidy větší šanci dopadnout na její povrch.
Někteří vědci jsou přesvědčeni, že k něčemu podobnému došlo kdysi dávno na Marsu, když na povrch rudé planety dopadl jeden z jejích měsíců. Výsledkem je tzv. martská dichotomie, tedy zcela odlišný charakter jižní a severní polokoule. Ty se liší na povrchu nadmořskou výškou o 1 až 3 km. Průměrná tloušťka marsovské kůry v oblasti severních nížin dosahuje 32 km, kdežto v oblasti jižních vysočin 58 km.
To, že by se Země při kolizi s kometou kalibru BB nerozpadla, ale neznamená, že by nepřišla o spoustu materiálu. Náraz by vymrštil obrovské množství popela, prachu a kamení, a větší kusy by se mohly dostat dokonce až na oběžnou dráhu kolem Země, jež by v nich získala nové satelity. Některá z těchto těles by se zřejmě velikostí vyrovnala měsícům Marsu Phobos a Deimos a nejspíše by se uhnízdila v prostoru mezi Zemí a Měsícem.
Šance pozemského života na přežití by byly mizivé. Náraz komety velikosti BB by byl tak silný, že by s povrchovými vrstvami vymrštil do vesmíru i atmosféru a oceány. Kometa by sice s sebou přinesla vodu z roztálého ledu a na Zemi by mohla zpátky dopadnout i část pozemských vodstev a vzdušných mas, ale to by patrně nezachránilo ani ty nejodolnější pozemské mikroby, schopné přežívat u podmořských zřídel, kde tryská vroucí solanka o teplotě přes 400 °C.
Armagedon tak jako tak
O něco lepší vyhlídky nabízejí scénáře, v nichž zaúřaduje zemská gravitace a navodí rozpad komety ještě před srážkou se Zemí. Astronomové se stali svědky takového rozpadu v roce 1994, když pozorovali srážku Jupitera s kometou Shoemaker-Levy. Gravitační síly Jupitera tehdy roztrhaly kometu na malé kusy. Dopad dvou desítek největších úlomků na povrch Jupitera zachytila sonda Galileo a následky byly patrné při pozorování prostřednictvím teleskopů pozemských observatoří.
Ano, zemská gravitace je podstatně slabší než přitažlivé síly, jimiž působil na kometu Shoemaker-Levy planetární obr Jupiter. Nemusela by tedy stačit na přitažení velkých fragmentů komety a ty by mohly Zemi minout. Také dopad „drobnější tříště“ by napáchal velké škody, ale přece jen menší než dopad celé komety. Země by měla například slušnou šanci, že si udrží oceány a atmosféru.
Nicméně ani pak by nebyly vyhlídky pozemského života nijak růžové. Ten měl v geologické historii planety na kahánku hned několikrát: přibližně před 252 miliony let na rozhraní geologických období permu a triasu zmizelo ze zemského povrchu zhruba 96 % všech mořských druhů a 70 % suchozemských živočichů. Katastrofu srovnatelnou s kolizí Země a komety kalibru BB ale naše planeta za dobu existence života neprodělala. Nezbývá než zůstat ve střehu a připravovat se na likvidaci hrozby, jež se z hlubin vesmíru může kdykoli vynořit.