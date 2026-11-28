Tradice svátku vychází z oslavy dožínek roku 1621, kdy angličtí osadníci uspořádali třídenní hostinu jako poděkování za první úspěšnou úrodu. Oslav se tehdy zúčastnili i původní obyvatelé z kmene Wampanoagů, kteří Angličanům pomohli přežít krutou zimu. A jelikož to pro indiány nedopadlo dobře, jejich potomci si tento den dnes připomínají jako „Národní den smutku“. Učí se o tom i ve školách. A to je problém. Alespoň pro Alexu Moutevelisovou z webu Fox News.
Nelze spočítat, kolik rodin se u krocana pohádalo kvůli politice, ale tyto rodiny měly vlastně štěstí. Mnoho jiných se kvůli rozdílným názorům na politiku vůbec nesešlo.
„Je důležité uznat americkou minulost se všemi jejími nedostatky, ale proč by školy měly z prvních Američanů dělat padouchy?“ ptá se. Vadí jí totiž, že v Loudounu ve státě Virginia místní základní škola svým žákům nabízí „skutečný příběh Dne díkůvzdání“ a vybízí k diskusi, proč je to smutný den pro všechny domorodé Američany. „Učitelé v Loudounu poskytují jednostranný a vysoce kritický pohled na americkou historii a kulturu. Ale prezentovat historii národa jako soupis zločinů proti různým skupinám obětí není vyváženou formou vzdělávání.“
Problém nekončí jen u Díkůvzdání. Komentátorka upozorňuje, že na Kolumbův den se tamní děti zaměřují jen na špatné zacházení s původními obyvateli Ameriky a hanobení Kryštofa Kolumba. Ani tam to nekončí: „Člověk by myslel, že Měsíc historie žen bude zdrojem hrdosti a inspirace, ale pedagogové během něj tvrdí, že genderová nerovnost stále existuje!“
A jak by to podle Moutevelisovémělo být správně? „Z Boží milosti žijeme v nejsvobodnějším a nejvíce prosperujícím národě, jaký kdy vznikl, a to díky hrdinství našich předků. To je skutečný příběh Ameriky!“
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Fakt je, že současní potomci Wampanoagů z tohoto svátku nadšeni opravdu nejsou. Píše o tom Dana Hedgpethová, jediná novinářka s indiánskými kořeny z deníku The Washington Post.
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„Ačkoli Wampanoagové poutníkům pomohli přežít, následovaly roky postupné genocidy jejich lidu a zabírání jejich půdy,“ vysvětlila jí Matka Medvědice z kmene Mashpee Wampanoag, občanským jménem Paula Petersová: „Neuznáváme Díkůvzdání. Je to zkreslování našeho příběhu. Den díkůvzdání odstartoval kolonizaci a přinesl nemoci i otroctví.“
Potomkům původních obyvatel nejvíc vadí, že Díkůvzdání vykresluje indiány „jako idioty, kteří změny vítali, protože nadřazení poutníci jim údajně přinesli lepší život“. A ptají se, jak se ten lepší život projevil třeba v zákoně státu Massachusetts, který pod trestem smrti zakazoval učit Wampanoagy číst a psát.
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Mnohé oslavy Dne díkůvzdání byly opravdu hořké. Nelze spočítat, kolik rodin se u krocana pohádalo kvůli politice, ale podle článku psychoterapeuta Jonathana Alperta z deníku The New York Times tyto rodiny měly vlastně štěstí. Mnoho jiných se kvůli rozdílným názorům na politiku vůbec nesešlo.
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„Lidé skutečně nechtějí trávit čas s příbuznými, jejichž názor na politiku nesnášejí,“ píše Alpert. Hned 37 procent Američanů se podle průzkumů kvůli politice s někým přestalo stýkat, a to nejčastěji s vlastní rodinou. Pro někoho totiž není hlas příbuzného jen jeho politickou preferencí, ale odmítnutím základních hodnot. Progresivní dcera může hlas své matky pro republikány vnímat jako důkaz, že žena, která ji učila toleranci, má předsudky vůči přistěhovalcům, a konzervativní otec se může rozejít se synem, který volí demokraty s liberálními názory třeba na potraty. Nedokážou se pochopit. Jejich světy nejsou jenom vzdálené – jejich světy stojí přímo proti sobě.
„Politické neshody někdy odhalí problémy, které už existovaly. V takových případech může být politická hádka jen potvrzením dlouhodobého problému, nikoli příčinou odcizení,“ říká psychoterapeut. „Ale samotný hlasovací lístek vám už neřekne, na kterých otázkách voliči nejvíce záleželo, na kterých méně, jaké kompromisy udělal či co se mu na jeho kandidátovi nelíbilo.“
Odříznout se od takových příbuzných se zdá být snadné: hádky ustávají, úzkost před rodinnými setkáními mizí, nemusíte poslouchat názory, které vás vytáčejí. Jenže… „Pracoval jsem s mužem, který přestal mluvit se svým otcem po hádce ohledně voleb. Jeho otec se mu několikrát pokoušel zavolat, ale syn ho ignoroval. Pak jeho otec zemřel. A můj pacient stále přemýšlel o neuskutečněných hovorech a o tom, že jejich poslední rozhovor byl hádkou o politice.“