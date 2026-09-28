A tahle dáma se pro USA Today rozpovídala o tom, co ji trápí. „Myslím, že Amerika je nejlepší země na světě. A pokud se vám tato země nelíbí, jděte někam jinam,“ míní rezolutně.
Ale naznačila, že i jí se ledacos nepozdává: „Mnoho lidí včetně mě nostalgicky touží po tom, co známe z 50. let. Větší smysl pro řád, osobní odpovědnost a slušnost. Dnes si nemůžete vzít noviny, aniž byste neviděli násilí, nenávistné projevy, antisemitismus, rasismus a krutost. Lidé se už ani nemohou sejít se svými rodinami, protože jedna část rodiny je liberálnější a druhá konzervativnější a nedokážou spolu ani mluvit zdvořile. A tak není divu, že touží, aby se vrátila 50. léta. Doba, kdy se lidé navzájem respektovali.“
Prezident na architektovy výtky opáčil, že na stavbu Bílého domu se žádné stavební ani bezpečnostní předpisy nevztahují. „Já jsem předpis,“ řekl údajně Trump.
Tomuto uvažování se říká „retrotopie“ nebo „nostalgie po zlatém věku“, kdy dotyční touží po domově či bezpečí a vlastní ideály si projektují do éry, která už minula. 50. léta v Americe, to totiž byl i mccarthismus a hony na čarodějnice, antikomunistická hysterie, výrazně omezená ženská práva a konečně i třeba institucionalizovaný rasismus a rasová segregace, jež se Soudkyni Judy tolik nelíbí dnes.
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Nostalgie provází i studentku Alexis Richardsovou, která si v televizním pořadu The Riley Gaines Show postěžovala na to, že v sesterstvech na amerických univerzitách mohou být i transgender ženy.
„Jakmile jsem se o tom dozvěděla, byla jsem upřímně zklamaná,“ řekla Richardsová, členka spolku Kappa Kappa Gamma na Floridské státní univerzitě. Vadí jí přijímací politika jejího sesterstva. Ve Wyomingu totiž v roce 2022 pobočka tohoto spolku do svých řad přijala transgender studentku Artemis Langfordovou.
Některé členky sesterstva se kvůli tomu dokonce obrátily na soudy. „Podle mě by k tomu nemělo docházet. Univerzitní sesterství by mělo být chráněné a nikdy bych nečekala, že se do něj infiltrují biologičtí muži. Podkopává to pocit sesterství, který jsem čekala, že v Kappa Kappa Gamma najdu.“
Ani svou motivaci, proč se rozhodla veřejně vystoupit, Alexis Richardsová neskrývá. „Hodně jsem se angažovala například v projektu Turning Point Charlieho Kirka (ultrakonzervativní mládežnické hnutí, které mj. monitoruje potenciální levicové tendence svých pedagogů a shromažďuje jména těch, kdo pronesli kritické poznámky o prezidentu Trumpovi, atd. – pozn. red.). Myslím, že po jeho vraždě se ve mně probudilo něco, co mi řeklo: ‚Nebudu sedět se založenýma rukama a doufat, že to za mě někdo udělá. Prostě to udělám sama.‘ Jsem na sebe opravdu hrdá, že jsem udělala první krok, protože je to děsivé.“
Alexis Richardsové se zřejmě také stýská po starých dobrých časech univerzitních spolků, k nimž vždycky patřila šikana, toxické prostředí, sexismus nebo elitářství, nezaložené na schopnostech, ale jen na penězích.
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Někdy před rokem začal Donald Trump v Bílém domě bez stavebních povolení budovat velký taneční sál. Jde o nejdražší z Trumpových projektů, který prezident označuje za dar americkému lidu (ač polovinu nákladů tohoto „daru“ zaplatí daňoví poplatníci). Krátce po zahájení prací odstoupil z funkce architekt James McCrery, jenž měl stavbu realizovat. A deník The Washington Post nyní vypátral, proč se tak stalo.
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Nechte Trumpa stavět. Umí to a ještě nenadělá škody na Ukrajině
Zdá se, že se McCrery střetl s Donaldem Trumpem kvůli konstrukčním prvkům, které podle architekta porušovaly bezpečnostní předpisy pro budovy. Konkrétně mu prý vadilo, že tam nebude dostatek nouzových východů ani opatření pro omezení požáru. Prezident na architektovy výtky opáčil, že na stavbu Bílého domu se žádné stavební ani bezpečnostní předpisy nevztahují.
„Já jsem předpis,“ řekl údajně Trump.
Zda tato pochybení byla napravena, odmítli McCreryho následovníci z firmy Shalom Baranes Associates sdělit.
Vlastně se Soudkyni Judy nelze divit, že se jí nostalgicky stýská po 50. letech. Představa, jak tehdy nějaký prezident prohlásí, že on předpisy dodržovat nemusí, protože sám je předpis, je vskutku nemyslitelná.