Zaplaťte povolenku, pak klidně můžete pandy vyhubit. Kniha, která žertuje o vymírání druhů

Autor předpokládá přerod dnešního trhu emisních povolenek, umožňujících firmám vyplatit se z produkce skleníkových plynů, do nového byznysu s platbami za to, že firmy svojí činností způsobí vymření rostlinných a živočišných druhů. V emotivní reakci na úmrtí poslední pandy velké vznikne Světová komise pro vyhynulé druhy, vydávající na burze obchodovatelné extinkční povolenky. Systém původně míněný tak, aby vyhynutí druhů omezoval, se zákonitě zvrhne v přijatelnou legalizaci role byznysu v mizení druhů z planety.
Komediálně pojatá dystopie dovádí dnešní trendy do absurdních konců. Neznám humornější knihu filozofující na téma celosvětového vymírání druhů.
Tento osud nejspíš postihl i titulního hrdinu knihy, rybu hranáče jedovatého, jehož populace obývala hlubokomořské útesy, ničené teď podmořskou těžbou nerostů. Nyní je třeba rozhodnout, zda druh překročil minimální stupeň inteligence, což by zásadně prodražilo poplatky za jeho vyhynutí. K tomu mají úřady a firmy k dispozici celý ekosystém biologů konzultantů.
Vyhynutí druhů se lze vyhnout i jejich dokonalou dokumentací, genetickou a holografickou, v biobankách. Ačkoli tyto druhy z přírody již zmizely, de iure stále „žijí“ v databázích, odkud by mohly být teoreticky restaurovány zpět do života. Jakmile jsou však biodatabáze napadeny hackery a informace o druzích navždy ztraceny, nastane burzovní chaos, růst cen extinkčních povolenek a na obzoru je renesance záchranných zoologických chovů a botanických zahrad, neboť senáhle stávají potenciálně ziskovými.
Různí účastníci průmyslu na záchranu, případně vyhynutí druhů zvažují ztráty biologické rozmanitosti z různých úhlů. Co je špatného na zmizení ryby, kterou nikdo ještě před týdnem neznal a nemá na chod světa ani lidských záležitostí žádný dopad? Kolik peněz je třeba utratit a jaká omezení zavést k tom, abychom ji případně zachránili? Není evoluce sama nesmírně marnotratná, produkující druhy, kdekoli může? Biologové nepomáhají své ochranářské kauze ani tím, že dávají druhům často bizarní názvy, sabotující argumenty o jejich důležitosti – v knize i skutečném životě.
Predátor vs. kořist. Komu fandit, když se do sebe pustí dva ohrožené druhy?
V Beaumanově světě se setkáme s řadou zajímavých novinek. Univerzální používání kamer s umělou inteligencí vyselektovalo houbovou infekci kaptcha, měnící subtilně rysy obličeje takovým způsobem, že už ho kamery nepoznávají. Gurmánská strava budoucnosti je draze pěstovaná přírodním způsobem nebo je to buněčná kultura produkující dokonalé sašimi. Budeme produkovat hmyz geneticky upravený tak, aby byl deliriózně šťastný, a tím zvyšovat všeobecnou míru štěstí na planetě? Budoucnost podle Beaumana není veselá, zajímavá ale rozhodně ano.