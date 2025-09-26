Uhádnete, která verze výslovnosti příjmení Bernstein, Epstein či Johanson je správně?

Objevitel Lucy odpověděl, že náležitá podoba na základě švédštiny by sice byla /jóhanson/, avšak on je známý jako /džohenson/. K tomu, aby toto příjmení bylo „poangličťováno“, jistě přispívá i kombinace se jménem Donald, frekventovaným nejvíce v anglosaském světě.
Podobný přístup ke svému jménu, jehož výslovnost sám přizpůsobuje aktuálnímu jazyku, v němž právě hovoří, má např. i významný vídeňský geograf Peter Jordan. Pokud mluví ve své rodné němčině, představuje se jako /pétr jordán/, avšak v anglickojazyčné komunikaci si jméno „mění“ na /pítr džórdn/. Shodou okolností se toto téma probíralo i na loňském onomastickém kongresu (čili celosvětovém sjezdu vědců zabývajících se vlastními jmény).
Jeden z kolegů se dokonce přiznal, že by ho ani nenapadlo přečíst kombinaci Peter Jordan jinak než podle anglických pravidel. Ne každému je však tento přístup vlastní a příjemný, na což poukázal plenární referát, jehož autorka se věnovala výslovnosti jmen v kontextu zvýšené kulturní rozmanitosti a internacionalizace vysokoškolského vzdělávání. Zaměřila se na zkušenosti univerzitních studentů v Anglii, jejichž jména mohou být vyslovována jinak, než jsou nositelé zvyklí, a uvažovala, co mohou školy udělat, aby toto komolení nezasahovalo lidskou důstojnost.
I jazykové poradně Ústavu pro jazyk český leckdy kladou tazatelé otázky, jak vyslovit neobvyklé příjmení nového kolegy, jak oslovit klienta atp. Pokud totiž neznáme přesný původ nositele, někdy přímo i rodinnou tradici, těžko poznáme, zda John je /jón/, nebo /džon/ a jestli se Paul čte po anglicku /pól/, po francouzsku /pol/, či po německu /paul/. Podobně lze vyslovit příjmení Epstein, patřící více různým osobám odlišných národností, jako /epštajn/, /epstýn/ i /epstajn/, a příjmení Bernstein dokonce může znít např. /bernštajn/, /bernstejn/, /bérnstajn/, /bérnstýn/ i /bernsten/. Nejsnazší řešení, které lze doporučit, je pochopitelně zeptat se samotného nositele (pokud je to možné), jakou podobu preferuje, případně zjistit, která z variant je např. u historické osobnosti vžitá.
Na závěr se vraťme ještě k Donaldu Johansonovi. Možná mu jeho příjmení ostatní občas komolí, případně se mu jej nechce hláskovat, snad má jen rád jazykový humor, každopádně se mu podařilo nejen Daniela Stacha pobavit: když totiž chce jít do restaurace, dělá si prý rezervaci raději na zvukově podobné jméno Joe Handsome, v překladu tedy Pepa Krasavec.
Autorka působí v ÚJČ AV ČR