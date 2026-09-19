Myšlenka Spojených států evropských vznikla v Británii. Přesně před 80 lety ji vyslovil Churchill

Spory o to, co tím Churchill vlastně myslel, vyvrcholily během referenda o vystoupení Velké Británie z EU v roce 2016. Zastánci brexitu v čele s Borisem Johnsonem tvrdili, že Churchill chtěl Británii jako partnera „s Evropou, ale ne v ní“, jejich odpůrci, například Churchillův vnuk Nicholas Soames, naopak vyzdvihovali jeho požadavek, aby Británie Evropu vedla. Jak ale připomíná historik Felix Klos v knize Churchill’s Last Stand (2017), Churchill chápal evropský projekt ve více vrstvách.
Doporučujeme 19. září 2026 18:00