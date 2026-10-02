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Přepište učebnice! Dějiny člověka vypadají úplně jinak, než jste se dlouhá léta učili

Jaroslav Petr
Doporučujeme   16:30
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Expozice věnovaná časové ose lidské evoluce, Neanderthal Museum v Düsseldorfu. (2. května 2026) | foto: Mustafa Masetic/Alamy/Profimedia

Kde jsou ty časy, kdy byly naše představy o evoluci člověka jednoduché, přímočaré – a z valné části mylné. I dnes se určitě v mnoha ohledech mýlíme. Historie rodu Homo se však neustále vyjasňuje a zároveň i zauzluje. Teď do ní vstoupili noví, záhadní pravěcí tvorové.

V dobách, kdy dnešní důchodci seděli ve školních lavicích, stačilo při zkoušení z evoluce člověka vyjmenovat „opočlověka“ (dnes by ho zřejmě nejlépe reprezentoval Homo erectus), potom „pračlověka“ (za tímto názvem se obvykle skrýval Homo neanderthalensis čili neandertálec) a nakonec „lovce mamutů“ alias pravěkého Homo sapiens. Evoluce měla podle tehdejších představ opočlověka zformovat v pračlověka a toho pak v lovce mamutů. Tím byl vývoj „pána tvorstva“ dokonán.

Genetici odhalili v lidské DNA pozůstatky dávných křížení s druhy lidí, jejichž dědičnou informaci neznáme a nevíme, kterému z plejády pravěkých druhů za ně vděčíme.

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