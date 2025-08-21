Při operaci v Osvětimi držel Elieho Wiesela za ruku. Lékař z Moravy pomáhal i po válce

Judita Matyášová
  17:00

Norský cestovatel, lékař z Moravy, rumunský laureát Nobelovy ceny a tři aktivisté z Bosny. Co vše spojuje tyto osudy? Prolíná se v nich pomoc lidem, jimž válka zcela změnila život. Pomoc, kterou sami potřebovali a kterou mnohokrát poskytli druhým.
Mezinárodně uznávaný psychiatr Leo Eitinger se věnoval výzkumu traumatu přeživších holokaustu. | foto: Archiv Jødisk Museum i Oslo

Cestovatel Fridtjof Nansen pomáhal těm, kteří se ocitli bez domova po první světové válce. Jeho syn zorganizoval záchranu desítek židovských uprchlíků z protektorátu. Jedním z nich byl i Leo Eitinger, který se později sám věnoval výzkumu traumatu u přeživších a dodnes jeho odkaz inspiruje.

Lékaři ho operovali, ale neměli k dispozici narkózu, a tak mu Eitinger slíbil, že ho bude držet za ruku, dokud se neprobudí.

Fridtjof Nansen Pomáhal po první válce

Fridtjof Nansen pocházel z dobře situované rodiny v Oslu. Vystudoval zoologii a vedl několik vědeckých expedic. Během cest po Evropě se mnohokrát setkal s lidmi, kteří uprchli ze svých zemí kvůli perzekucím nebo válečnému konfliktu.

