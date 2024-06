Firmy šetří, brigádníci strádají. Zájem o letní výpomoc klesá, studenti budou muset vzít zavděk manuální prací

Studenti by v létě rádi pracovali, ale příležitostí je méně. Průměrná mzda se v letošním roce vyšplhala o něco málo výš než vloni – průměrně si brigádníci vydělají 153 Kč/hod. Místa v administrativě, na recepcích či jiné kvalifikovanější brigády se objevují mnohem sporadičtěji, než by si studující přáli. Za prací mohou vyjet i do ciziny, ale neměli by naletět internetovým inzerentům nabízejícím až pohádkovou mzdu.

