Budou to vůbec chtít jíst? Děti čeká ve školních jídelnách zdravější nabídka: méně masa a sladkého, více luštěnin

Už třicet let se ve školních jídelnách vaří podle stále stejného spotřebního koše. Je tedy celkem pochopitelné, že sílí výzvy k jeho proměně – stravovací možnosti, vybavení jídelen i znalosti o zdravé výživě jsou dnes na úplně jiné úrovni. Nyní se konečně rýsuje nová vyhláška. Měla by přinést například méně masa, brambor a cukru či regulaci využití vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Naopak více by se na talířích měly objevovat luštěniny a ryby.

