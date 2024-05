Žák tyká učiteli: ještě nedávno nepředstavitelné, dnes už mnohde běžné. Jak to ovlivňuje vztahy ve škole?

„Když jsem nastupoval jako učitel do první třídy, neuměl jsem si vlastně ani představit, že by mi děti měly vykat. Pohybuji se v prostředí sportu, kde trénuji děti i dospělé. Tam opravdu nikdo nikomu nevyká,“ říká Stanislav Žuček, který učí na prvním stupni pražské ZŠ Hanspaulka.

K tomu, aby si s žáky tykal, přispěl i fakt, že některé děti ze své třídy znal z dřívějška z letního tábora. „Říkal jsem si, jak bych těm pěti dětem asi vysvětlil, že mi v létě mohly tykat, a teď už nemůžou? A kdyby mi dál mohly tykat jen tyto děti, bylo by to přece nefér k těm ostatním. Tak jsem celé třídě nabídl tykání, ale povinné to není.“

Je nutno podotknout, že na ZŠ Hanspaulka neexistuje žádný předpis nebo pravidlo, jak si mají učitelé nastavit oslovování ve svých třídách nebo předmětech.